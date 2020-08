Dicen que las personas tienen el gobierno que se merecen, no me gusta esta afirmación, creo que nos merecemos algo mejor, siempre nos lo hemos merecido. Y me preocupa lo que este gobierno está haciendo no en función de lo que represente para estos años, sino sus repercusiones en el futuro. ¡No podríamos estar peor! Dicen algunos cual si fuera mantra. Pero esa misma frase, la escuché hace dos años, y bueno, aquí estamos... peor. Cuando un gobierno se dedica a desmantelar instituciones y reforzar la pérdida de credibilidad, en lugar de arreglar lo que tienen mal y fortalecerlas, sin duda prepara el país para asumir el poder por completo, pero pareciera ignorar que su poder, es también consecuencia de los malos gobiernos que tuvimos, y que quien le siga a él podría ser todavía peor.

Es decir, necesitamos las mejores instituciones para sostener al peor de los gobernantes, asumiendo que ese “peor” que hoy todavía ni siquiera es parte de nuestro imaginario, podría llegar. No sería tampoco una sorpresa, que quien pudiera presentarse como oposición al actual gobierno fuera una figura de ultraderecha que busca echar para atrás cuestiones ya avanzadas en materia de derechos humanos, una vez que su teórico opuesto, haya fracasado.

Me preocupa quien siga después de López Obrador, por dos razones: porque lo que una figura como la suya deja espacio ideológico para desarrollarse, y porque no veo cerca, una voz tenue que pueda marcar un camino intermedio.

Hace falta pues, una figura que comprenda un discurso de unidad en el que quepan todas las personas, incluso quienes no coincidan con sus ideas, una voz que entienda que el cambio va a llevarnos muchos años, pero logre unir a todas las fuerzas en un compromiso común y a largo plazo. Una persona que crea en la educación y la ciencia, que no venda fórmulas fáciles, y dé explicaciones claras, mas no binarias. Alguien que quiera al país, más de lo que se quiera a sí mismo.

Me han dicho en diversas ocasiones, es muy pronto para ver esas figuras, porque saben que tener el foco de atención tan temprano podría ser su propia destrucción. Otros apuestan por figuras más moderadas dentro del mismo gabinete. Y cuántas personas más no ven representados sus intereses en figura o partido alguno. ¿Cuántos están en la orfandad representativa? Hoy necesitamos una voz, que sea capaz de capturar la de todas y todos. ¿En dónde estará?