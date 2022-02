Al atacar a Ucrania con una incursión de fuerzas militares, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha expuesto las vulnerabilidades del proyecto europeo posterior a la Guerra Fría y, sin darse cuenta, ha fortalecido la posición de la OTAN. Las condiciones están dadas para contemplar nuevos arreglos de seguridad.

PRINCETON – La perspectiva de la primera guerra a gran escala en Europa desde 1945 invita a una pregunta obvia: ¿Qué salió mal? En particular ¿de qué manera el rápido colapso de la Unión Soviética sembró las semillas de un nuevo conflicto en la actualidad?

Hasta ahora, el debate en Europa y América del Norte se ha centrado en la expansión de la OTAN hacia el este después de la Guerra Fría. El presidente ruso Vladimir Putin y sus numerosos apologistas y autoproclamados "comprensores" afirman que la expansión de la OTAN violó un acuerdo previo a principios de la década de 1990. Ha habido una fuente de goteo con nuevas revelaciones sobre varios políticos occidentales que simpatizaron con la idea de que la OTAN debería haberse quedado estática en ese aspecto.

Ciertamente, durante un tiempo el gobierno alemán incluso jugó con la idea de que la antigua Alemania Oriental debería ser excluida de la OTAN (una posición que los estrategas en Washington, DC, consideraron absurda), pero este debate es engañoso, porque evade el tema clave: el miedo permanente de Putin a que la democracia se arraigue en Ucrania, lo que ha alimentado sus esfuerzos por destruir la integridad territorial de ese país.

Por lo tanto, el debate histórico y contemporáneo debería centrarse en un tema diferente: el fracaso de Europa para desarrollar un nuevo aparato de seguridad adecuado para un mundo que atraviesa un realineamiento político tectónico. La falla decisiva que ahora debe corregirse fue creada por la propia incapacidad de Europa para avanzar hacia una mayor unión política a partir de principios de la década de 1990.

En ese momento, el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente francés François Mitterrand eran muy conscientes de que Europa debía ser audaz para fortalecer su arquitectura institucional en la era posterior a la Guerra Fría. Una respuesta europea confiada que implicara una unión política más profunda también habría significado necesariamente una unión militar más estrecha. Pero los europeos, al carecer de un plan bien pensado, se conformaron solo con una unión monetaria.

A medida que los miembros de la Comunidad Europea, como se la conocía entonces, avanzaban hacia la unión monetaria, rechazaron un movimiento lógico que podría haber acompañado la creación de una moneda única y habría ofrecido una respuesta poderosa y convincente al colapso del comunismo y los trastornos geopolíticos de 1989-1991.

Aunque el Tratado de Maastricht de 1991 introdujo el concepto de ciudadanía europea (artículo 9) y abrió la puerta a una política exterior y de seguridad común, la unión fue incompleta, porque se mantuvo la ciudadanía nacional. La pregunta clásica del compromiso cívico: "¿Estás preparado para morir por tu país?" nunca se planteó a los ciudadanos de Europa.

El problema fue que los ministerios de defensa nacional y, lo que es más importante, los cabilderos de defensa franceses, alemanes y británicos rechazaron cualquier posibilidad de una unión militar. Por lo tanto, Europa continuó confiando en la OTAN, y cuando fue necesario un gran gesto europeo de unidad después de 1989, los europeos aprovecharon una hoja de ruta existente para la unión monetaria. Esos planes ya existían no por alguna tensión geopolítica, sino porque el problema que se propusieron abordar (los desequilibrios de cuenta corriente en Europa y en el mundo) había estado en la agenda durante décadas.

Sin duda, las dimensiones de seguridad de la política europea se habían discutido ampliamente en el período previo a Maastricht, y fueron una fuente clave de la desconexión entre los acuerdos sobre la unión monetaria europea y la unión política europea. Francia, en particular, presionó para fortalecer la organización de defensa de la Unión Europea Occidental, que comprendía a los miembros europeos de la OTAN en ese momento. Pero el Reino Unido vio esta propuesta como poco realista, y muchos otros la vieron como un movimiento que “separaría” a Alemania de la OTAN.

Grecia también se opuso firmemente a la propuesta francesa, porque carecía de cualquier disposición para establecer una garantía de seguridad para todas las fronteras europeas. El primer ministro griego, Konstantinos Mitsotakis, dejó en claro que vetaría cualquier acuerdo de este tipo. Luego, el 8 de diciembre de 1991, apenas unos días antes de la conferencia de Maastricht, el tema de la seguridad de repente se volvió menos urgente. Tres de las cuatro repúblicas soviéticas que habían firmado el tratado de 1922 que creó la URSS concluyeron los Acuerdos de Belovezh, poniendo fin a la Unión Soviética y estableciendo la Comunidad de Estados Independientes. Con la implosión soviética aparentemente completa, el enfoque de los líderes europeos se desplazó rápidamente a las cuestiones monetarias.

Debido a que el proceso de Maastricht terminó tan desequilibrado, han quedado rastros de esas discusiones de seguridad anteriores, como cuando el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la presidencia de Donald Trump estaba precipitando la “muerte cerebral de la OTAN”. Pero ahora, la incursión de fuerzas de Putin en territorio de Ucrania ha hecho que la OTAN parezca más necesaria que nunca.

Desde la nueva posición de fuerza de la alianza, es posible vislumbrar una solución alternativa, continuando la tradición europea de pensar en términos de círculos concéntricos. Esto podría implicar un núcleo de seguridad europeo que no incluya a América del Norte, pero que estaría rodeado por una periferia más amplia de potencias que se han comprometido a respetar y garantizarse mutuamente las fronteras.

Este proceso se haría eco de los acuerdos sobre integridad territorial negociados en la década de 1970 en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. El círculo más amplio debería incluir no solo a Estados Unidos y Canadá, sino también al resto de la masa continental de Eurasia, incluidos China y Japón; llámelo Organización del Tratado del Hemisferio Norte.

Ahora que el mundo está mucho más interconectado que en la década de 1990, una de las características clave de la crisis actual, y posiblemente un factor atenuante, es el interés de China en mantener la estabilidad en la masa continental de Eurasia.

A principios de la década de 1990, los europeos deberían haber pensado en eso. Pero en lugar de centrarse en la seguridad, dirigieron su atención al dinero. Eso dejó una vulnerabilidad duradera. Europa necesitaba una arquitectura de seguridad actualizada que pudiera protegerla contra los caprichos de los cambios políticos no solo en Moscú sino también en Washington. Todavía lo hace.

El autor

Profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, es autor de The War of Words: A Glossary of Globalization.