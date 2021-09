Avanza la constitución del grupo mediático de habla hispana más relevante del mundo: Televisa-Univisión.

En México estas dos empresas ya recibieron autorización para la operación de compra-venta y la creación del nuevo grupo con el que buscan competir, en el plano internacional, por el negocio de los contenidos distribuidos vía streaming.

Su intención es enfrentar a los gigantes tecnológicos: Netflix, Amazon, Apple, entre otros.

Aunque la apuesta es en todos los terrenos: televisión abierta, televisión de paga, digital, y transmisiones por internet o streaming.

Bueno pues la noticia es que en México ya les dieron el banderazo. Ayer 14 de septiembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), presidido por Adolfo Cuevas, concedió la autorización respectiva.

Falta que en Estados Unidos se la conceda la Federal Communications Commission (FCC).

Recordar que en el primer trimestre de este año, Televisa y Univisión anunciaron su intención de combinar sus activos intangibles en una nueva compañía productora y comercializadora de contenidos audiovisuales para competir en el negocio desde plataformas streaming.

Grupo Televisa recibirá 4,800 millones de dólares para expandir otros negocios en México y aumentará su participación accionaria en Univisión del 36 al 45% de la compañía.

Televisa mantendrá la titularidad de las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión en México, sobre las que se basan sus negocios de televisión abierta y por cable y por satélite; es decir, los productos de Sky e Izzi Telecom.

Mercado potencial

La nueva compañía, de nombre Televisa-Univisión, proyecta una facturación anual de 4,000 millones de dólares con un mercado de 600 millones de personas hispanoparlantes en todo el mundo.

Su principal activo es una biblioteca de 300,000 horas de contenidos ya lista para su distribución.

Más la capacidad de esas televisoras para producir más contenidos a la carta. El año pasado se produjeron 86,000 horas.

Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia serán parte del consejo de administración de Televisa-Univisión.

De Angoitia y Gómez, copresidentes de Televisa, presidirán alternadamente el Consejo de Administración de Univisión, sin dejar Televisa.

Plataformas, negocio al alza

Las plataformas de contenidos por Internet tienen un mercado potencial de 116 millones de suscripciones en América Latina.

La empresa Digital TV Research calcula que en el año 2026 en esta región se duplicará ese número. México se convertirá en 2026 en un mercado de 29 millones de suscripciones activas a plataformas activas de streaming.

Digital TV Research dijo recientemente que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y HBO representarán el 90% de las suscripciones OTT en 2026.

El mercado objetivo de Televisa-Univisión, los OTT, generó en México 698 millones de dólares en 2019 y 881 millones de dólares en 2020, de acuerdo con Statista.

El pronóstico es que ese negocio se elevará hasta los 1,400 millones de dólares en el 2024.

IFT, argumentos

La concentración que autorizó el IFT alcanza a la producción, provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales para transmitirse en televisión abierta, plataformas de televisión restringida y otros canales de distribución, como Internet, los OTT.

También pasa por la provisión y venta de espacios para mensajes comerciales o publicidad a través de sistemas OTT y/o sitios de Internet asociados a canales y/o programas transmitidos en televisión abierta o televisión restringida.

El regulador de telecomunicaciones descartó efectos contrarios para el mercado.

Determinó que Univisión tiene una participación “marginal” en el mercado mexicano de contenidos.

Atisbos

RESERVAS.- A través de Banxico ayer nos enteramos de que el gobierno mexicano compró al instituto central 7,000 millones de dólares.

Todavía no es público el destino que dará a ese monto de recursos el gobierno federal. Sabemos que buscará prepagar deuda pero no sabemos si será de la deuda soberana o de la deuda de Pemex. La buena noticia es que el gobierno respetó la autonomía y la Ley de Banxico. Ya no insistió en que el banco central le transfiriera los 12,000 millones de dólares en DEG que le entregó el Fondo Monetaria Internacional.

marcomaresg@gmail.com