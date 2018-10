En la seguridad social, un sistema público de reparto consiste en un sistema solidario en el que la población en edad de trabajar hace aportaciones obligatorias establecidas por ley, para financiar a la población en edad de jubilación.

En México, el cambio de régimen se dio en 1997, cuando el sistema de pensiones de reparto, que operaba hasta entonces, se convirtió en uno de capitalización individual. ¿Las razones de este cambio? La dinámica poblacional hacía ya evidente una fuerte presión a las finanzas públicas, que a la larga se agravarían.

El envejecimiento poblacional es un síntoma común a nivel mundial y países en donde aún existen sistemas de reparto de pensiones están al borde de una crisis. Con el fin de enfrentar sus problemas financieros, los países han tenido que realizar diversas reformas paramétricas. De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, en 22 años entre 1995 y el 2018, 78 países han aumentado la tasa de cotización en sus sistemas de reparto; 55 países aumentaron la edad de retiro y 61 ajustaron la fórmula de cálculo de los beneficios, o bien, recortaron y/o congelaron el monto de las pensiones en la vejez.

Si bien los sistemas de pensiones que se basan en beneficio definido o de reparto brindan mejores pensiones a los trabajadores, el costo es cada vez más alto en aquellos países cuya dinámica poblacional se ha invertido. Es decir, cada vez hay menos jóvenes que deben financiar la pensión de los adultos mayores.

Actualmente, países como Colombia, Argentina y Brasil que cuentan con sistemas de reparto han mostrado serios problemas de sostenibilidad. En Colombia, el déficit pensionario representaba 4% del PIB. En Argentina, la situación fiscal no es mejor, con un gasto en pensiones que representa la mitad del gasto público del gobierno nacional (11.3% del PIB). Por su parte, Brasil cuenta con un déficit pensionario equivalente a 8% del PIB en el 2016 y se estima que alcanzará 14% en el 2040 de no efectuarse ninguna reforma.

Cabe resaltar que el desafío del cambio demográfico no es el único problema al que se enfrentan los sistemas de pensiones del mundo, en particular en América Latina, la alta informalidad se suma a los grandes retos. Recordemos que en México sólo 40% de la población económicamente activa se encuentra protegida por la seguridad social, el otro 60% no contribuye, no aporta a la seguridad social y por tanto no contará con una pensión en el futuro.

