Sensato matiz al discurso del 16

Algunos radicales, esperanzados, creían que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecharía el discurso del 16 de septiembre para, urbi en orbi, hacer una reivindicación de la soberanía nacional con tonos de taquillero antiyanquismo.

Olvidaron que los Presidentes de México, históricamente, han lidiado con buen juicio y dignidad, con su poderoso vecino, como potencia y como superpotencia global, aún con el troglodita Donald Trump.

El Presidente López Obrador parece haber concluido que la soberanía se preserva sin asumir la contradictoria, insensata y poco productiva para México actitud agresivamente antiyanqui con su vecino y más importante socio comercial. Bien.

El reborujo en salud, río revuelto

Además de los preocupantes recortes del presupuesto al sector salud, como bien lo registra en El Economista Maribel Ramírez Coronel, de innegable expertise estos temas, el Gobierno ha hecho un reborujo en la asignación de facultades.

Al IMSS Bienestar irán los recursos que los Estados asignan a sus propios sistemas de salud, pero también el 70 por ciento del presupuesto del INSABI, organismo que, dicen, construirá unidades médicas y atenderá su mantenimiento reparación.

Hay confusión en cuanto a quien controla los recursos y, por tanto, quien rinde cuentas. Tal parece que la SHCP aceptó conciliar los pleitos feudales y queda un río tan revuelto que, recordemos, significa “ganancia de pescadores”.

Patrón abusivo, el Gobierno Federal

Publica Animal Político reportaje sobre los 24 mil policías federales que aún están en la Guardia Nacional y cuyo destino se vuelve incierto si el general Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval es forzado a cumplir con la ley recién aprobada.

A quien esto escribe no le ha importado nunca si las instituciones de seguridad pública se militarizan o no, porque creer en la inquebrantable lealtad institucional de los militares de México, pero desagradan las injusticias.

La Guardia Nacional debe hacer tareas policíacas, es su función primordial, es un error desaprovechar a los policías federales y, peor aún, despedirlos y, como algunos cuentachiles pretenden, pagarles sin la indemnización legal, como cualquier abusivo patrón.

NOTAS EN REMOLINO

Una precisión histórica. Quienes hoy están en el Poder han olvidado que fueron ellos los que pelearon hasta que la Corte rechazó la Ley de Seguridad Interior que hacía legal la participación d los militares en seguridad pública. A quien esto escribe le consta, porque fui de los pocos defensores de la Ley que promovía la Sedena... Pon tu dinero donde pones tus palabras, dicen en Juaritos. Se registraron casi 50 mil médicos generales para ser residentes en el sector salud. ¿Los rechazarán porque no hay dinero para las plazas?... Hay que estar prevenidos, la sucesión adelantada provoca una avalancha de encuestas y las confiables se cuentan con los dedos de una mano... Vale advertir que, pese a los augurios en pronósticos, en el Estado de México no hay nada para nadie. Lo que si ha empezado es un juego de ajedrez entre el Presidente y los partidos de oposición... Adelantados los tiempos electorales, no crea en quimeras. Recuerde el consejo de Aristóteles: “no hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico” ...