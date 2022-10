Se extiende el nudo ciego entre UNOPS e Insabi

A cuatro años de haber destruido el sistema de compras consolidadas que México tenía bien armado en el sector salud, específicamente en el IMSS, es hora de que el desorden en las compras de medicamentos en México no termina y sigue generando nudos ciegos entre Insabi y UNOPS.

Si bien ya está decidido que el organismo de Naciones Unidas no participará ya en ninguna compra hacia adelante, aún falta resolver los enredijos creados junto con Insabi y terminar de cubrir entre ambos una deuda millonaria que han acumulado con los proveedores farmacéuticos.

Sabemos que al interior de las asociaciones de la industria -Canifarma, AMIIF, Amelaf y Anafam- están haciendo recuento para saber a cuánto asciende el monto total de lo que Insabi-UNOPS deben por las entregas del último año y medio. Este jueves se reúnen con UNOPS. Conforme el tamaño de las compras podría estimarse que son varios miles de millones de pesos, recursos que no se sabe si están en cuentas del Gobierno mexicano o de la UNOPS.

El problema, nos dicen, es que Insabi -habiendo hecho a un lado a UNOPS- no tiene un sistema profesional para gestión de entregas y pagos; trabaja literalmente a mano, es decir, cuando se sientan con cada proveedor para conciliar, los funcionarios de Insabi sacan su hoja Excel para verificar saldos y lo normal es que nunca coinciden sus registros con lo que el proveedor demuestra que entregó a las instituciones médicas participantes. La salida que está encontrando Insabi es imponerles multas a las empresas, y éstas tienen que cubrirlas si es que quieren recibir su pago.

Lo preocupante es que enmedio de todo este relajo, Insabi se dice decidida a convocar una nueva compra ahora por dos años, para 2023 y 2024. De por sí ya van tarde para la del 2023. Pero si no pueden finiquitar el proceso de lo adquirido en los últimos años, no hay elementos para esperar que ahora sí puedan hacerlo en forma ordenada y por volúmenes mayores para una compra multianual. Es un riesgo demasiado elevado que el Insabi se siga encargando de las compras. No se entiende por qué el Gobierno le sigue dejando tal responsabilidad a una institución que ha demostrado absoluta incapacidad y negligencia.

Nos cuentan que los proveedores tanto farmacéuticas como distribuidores -ya se está rearmando de nuevo la red de distribuidores especializados- no saben si entrarle o no a la prevista convocatoria del Insabi; por un lado no quisieran quedarse fuera porque es para dos años, pero por otro ven gran incertidumbre en torno a los pagos.

No se ve por dónde a estas alturas el equipo de Juan Ferrer, titular de Insabi, y Alejandro Calderón Alipi -coordinador nacional de Abasto de Medicamentos y Equipamiento en Insabi- logren armar una logística que ponga orden en el proceso de definición de precios, entregas y pagos de productos adquiridos para IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, CCINSHAE y ahora IMSS-Bienestar o entidades de salud estatales.

Otro pendiente importante es que se transparenten las compras hechas por UNOPS -ya se trabaja denuncia formal de parte de la oposición panista en el Legislativo-, pero hay que recordar que este organismo sólo compró una parte menor -unas 500 claves-; la gran mayoría -cerca de 1,500 claves- fue adquirido por Insabi que tampoco ha reportado lo que asignó y cómo, cuánto compró, cuánto ha pagado y cuánto debe. Así es que la demanda tendría que ser para transparentar las adquisiciones de ambos organismos.

Por lo pronto, como se ven las cosas, el equipo UNOPS no podrá irse pronto de México pues tendrá que responder a las denuncias judiciales, terminar de aclarar y finiquitar todo el proceso de entregas y pagos, y es tal el desorden en el papeleo conjunto con Insabi que ello puede llevarle muchos meses.

Por cierto, también está pendiente si UNOPS regresará algo de lo que se le pagó por sus servicios dado que no terminó el plazo de su trabajo previsto hasta 2024 o serán recursos que se irán a fondo perdido porque son miles de millones de pesos que fueron pagados de los impuestos de los mexicanos.

Refuerza PAN comisión de Transparencia en Diputados

Entre varios movimientos que pidió la coordinación del PAN en Cámara de Diputados de sus integrantes en comisiones, destaca el del diputado guanajuatense Éctor Jaime Ramírez Barba que sale de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y pasa a la de Transparencia y Anticorrupción donde seguramente hará gran equipo con su paisano el presidente Juan Carlos Romero Hicks. Por lo pronto se ve venir una buena batalla -en la que igual está la diputada priísta María Pérez-Jaen, también miembro de esta comisión- para que el Insabi haga pública toda la información sobre los recursos entregados a UNOPS y los contratos suscritos para compra de medicamentos que hasta ahora se han mantenido como confidenciales.

Merck y ALAMI dan telemedicina a refugiados ucranianos

La farmacéutica alemana Merck y la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI), con colaboración de El Vaticano, realizan acciones para brindar apoyo médico y emocional mediante la plataforma de telemedicina de ALAMI a ucranianos que han dejado su país a causa de la invasión rusa. El primer piloto del proyecto se desarrolla en Argentina, México, República Dominicana y Colombia y desde ahí se darán consultas médicas, apoyo emocional y acceso a clínicas remotas a los refugiados sin importar donde se encuentren.

Lanzan ante ginecólogos tabletas vaginales vs infecciones

Laboratorios Armstrong lanzó ante la comunidad de ginecólogos en México el nuevo tratamiento llamado Medinova Fluomizin, antiinfeccioso y antiséptico de amplio espectro que cubre todos los agentes causales de las infecciones vaginales. Informó la empresa que este tratamiento a base de cloruro de decualinio, aprobado en más de 23 países, son tabletas vaginales que pueden ser utilizadas por mujeres embarazadas y durante la lactancia. Las infecciones vaginales son responsables de una gran parte de las visitas ginecológicas extrahospitalarias y se asocian a complicaciones obstétricas y ginecológicas graves.

