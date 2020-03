“Quédense en casa”, repitió desesperado el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, después de advertir a la sociedad y al Gobierno de que esta es la última oportunidad de impedir el desastre.

El desastre sería que si el número de infectados por el coronavirus aumente exponencialmente y rebase la capacidad hospitalaria, pública y privada. Pesadilla prevista y comunicada a los políticos del Gobierno de la República.

Sus nerviosas advertencias toparon y topan con las prioridades políticas. Hoy la evidente miopía de la sociedad y del Gobierno hace realidad el viejo precepto: “no hay peor sordo que el que no quiere oír”.

SHCP: el dilema de Hamlet

Uno, optimista, supone que los expertos financieros de la Secretaría de Hacienda, sin que se los hayan pedido de Palacio Nacional, hacen planes para enfrentar los cambios que sufrirá la economía real.

Nadie cree que las crisis actuales no dañen a la economía real. No sabemos, por ejemplo, cuánta empresas y trabajos se perderán, o si la economía informal se convierta en factor de inestabilidad social.

Como Hamlet, los funcionarios de SHCP tienen un dilema “disciplina fiscal y austeridad o ni disciplina ni austeridad”. Mucho, si no es que todo, dependerá de la respuesta.

Agobian las tribus a Morena

Conforme se empiezan a sentir cómodos en el Poder, los distintos y tan diversos personajes que se agruparon en Morena empieza a replicar la tribalización que hizo polvo al PRD, de donde proviene la mayoría.

El pleito entre la señora Polevnsky y la señora Luján no hizo sino repetir los enfrentamientos en el PRD, unos en el pasado reciente, otros antes de que emigraran a Morena.

Ese es el reto de Alfonso Ramírez Cuéllar, propiciar la coexistencia de grupos, sí, pero no de tribus. Es hábil, pero no tendrá éxito si, a la vieja usanza, el fundador del Partido no pone en orden a sus mesnadas.

NOTAS EN REMOLINO

Bien y oportuno el decreto presidencial que consigna algunos de los acuerdos del Consejo General de Salubridad y el publicarlo el Diario Oficial dará sustento legal a duras decisiones que habrán de tomarse para enfrentar la crisis de salud... Ir a supervisar la obra de una carretera de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, no se antoja tarea prioritaria para un Presidente. Deben revaluar en Palacio la utilidad de esos periplos... Ya van dos gobernadores contagiados de coronavirus. Omar Fayad, de Hidalgo y Adán Augusto López, de Tabasco, dieron positivo a coronavirus. ¿Quién es el valiente que se le planta al inquilino de Palacio Nacional y le convence de hacerse la prueba?... Falleció el embajador emérito Sergio González Gálvez, protagonista de la era de la idealizada y romántica era de la activísima diplomacia global de México... Que alguien les diga a los senadores panistas que disponer de insumos para combatir la pandemia ya no es cosa de dinero, como lo aprendieron ya en Estados Unidos. Aquí, quizá sería cosa de olvidarse de comprar barato. Eso ayudaría...