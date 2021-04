Más allá del optimista ajuste de los pronósticos para el avance del PIB en este 2021 por la mayoría de las firmas de prospectiva -todos ellos sustentados en el arrastre que generará la dinámica de EU-, lo cierto es que el mercado interno sigue muy contraído.

Para el sector financiero en general en dicho entorno no hay muchos alicientes para una pronta mejora de la demanda del crédito. Los márgenes se han apretado fuerte y sólo por la flexibilidad que existe en las reglas contables que aprobó la CNBV de Juan Pablo Graf, aún no hay un sustancial brinco de la morosidad.

Sin embargo los expertos consideran que es cuestión de tiempo. Difícil patear el bote indefinidamente, ya que si bien los grandes grupos financieros podrán aguantar, no necesariamente los pequeños bancos y no se diga los otros intermediarios, tan importantes cuando se habla inclusión.

Tanto sofomes, como uniones de crédito y sofipos no viven este año su mejor momento. Se mantiene la contracción del ritmo crediticio en general. La de sofomes y uniones de crédito de más del 9% y las de las sofipos del 1%, aunque en lo que es el crédito comercial y el del consumo se tienen caídas de doble dígito.

Muchas firmas no van a resistir, máxime que la atonía va para largo y con ello la recuperación del tamaño que tenía el PIB de México en 2018. El IMEF que preside Ángel García Lascurain proyecta que esto será hasta 2024. En ese sentido hay que dar por un hecho un proceso de consolidación en el sector financiero.

Por si fuera poco la banca de desarrollo está muy poco activa. En plena crisis su cartera hasta septiembre apenas creció 2.9% y el monto otorgado para garantías inclusive cayó 4.3%.

Vaya Nafinsa que dirige Juan Pablo de Botton hasta tiene números negativos en su derrama del año pasado. Le platicaba del férreo control que hay desde Palacio Nacional a sus operaciones. Cualquier crédito por encima de los 500,000 pesos debe reportarse.

Además hay instituciones totalmente desaparecidas como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND) que lleva Baldemar Hernández cuyo enfoque está en la entrega de apoyos sociales. Básicamente esa es ahora mismo la prioridad en detrimento de los intermediarios financieros, mucho más restringidos en su fondeo, en el contexto de una coyuntura muy complicada. Así que esta historia apenas está por escribirse.

Outsourcing de burócratas interrogante

Entre las muchas dudas que aún prevalecen en torno a la propuesta de subcontratación que hace unos días se alcanzó con la participación de la STPS de Luisa María Alcalde, Presidencia con Julio Scherer y el CCE de Carlos Salazar Lomelín está el estatus que regirá para los trabajadores al servicio del Estado. Hasta ahora en el único documento que ha circulado no hay ninguna mención ex profeso. Obvio un manejo por aparte sería injustificado. El asunto no es menor si se considera la importancia que tiene el outsourcing en el desempeño de la burocracia. Veremos.

Conago reunión hoy y Herrera escenario

Hoy habrá reunión de Conago que preside la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich. Además de que se revisará la estrategia de vacunación, realmente pobre por la falta de dosis, destaca la presencia del titular de SHCP, Arturo Herrera. Se sabe que evaluará el escenario económico en el contexto de las mejores perspectivas que hay para el PIB, debido al impulso desde EU, ya que lo interno está para llorar. La inversión fija bruta hasta enero trae una caída anual del 9.6%, sin indicios de mejora y el consumo del 5.7%.

Aeroméxico primer trimestre sin brillo

Aeroméxico que dirige Andrés Conesa terminó el primer trimestre sin brillo. Trasportó 24.4% menos pasajeros que en el mismo lapso del año pasado con una caída de casi 57% en el segmento internacional. Lo doméstico decreció 7.6%. La ocupación fue apenas del 68.8% vs 76% del 2020. Golpe seco por el turismo de EU y Canadá.

@aguilar_dd