Aunque India tiene pocas esperanzas hoy en día, un punto brillante es el ajedrez, donde el país ha superado a Estados Unidos y China y se ha convertido en un rival de Rusia. Pero para aprovechar al máximo la oportunidad, el país tendrá que abordar algunas de sus fuentes de exclusión más arraigadas.

PROVIDENCE - Durante la última década, el progreso político y económico de la India se ha tambaleado. Sus alguna vez plausibles aspiraciones de convertirse en una potencia global a la par con China ahora parecen extravagantes. La pandemia de Covid-19 ha tenido un costo humano y económico devastador.

En tales circunstancias, los deportes pueden ser un bálsamo nacional. Los Juegos Olímpicos de Tokio de este año supusieron un ligero respiro. India se llevó a casa su primera medalla de oro en pista y campo, logró un retorno parcial a la gloria pasada en el hockey sobre césped masculino y vio a su equipo femenino de hockey sobre césped mostrar un valor y una determinación desgarradores, incluso cuando no logró ganar una medalla.

Sin embargo, en última instancia, una clasificación en el puesto 48 en medallas generales, para un país con 1,400 millones de habitantes, solo reforzó la sensación de rendimiento inferior. En este contexto, un juego de la mente puede ser uno de los puntos más brillantes.

India se está convirtiendo rápidamente en una superpotencia mundial legítima del ajedrez, liderando a Estados Unidos y China en métricas clave y corriendo codo a codo con Rusia, la potencia del ajedrez históricamente dominante.

En los últimos 9 años, 44 indios han sido ungidos como grandes maestros (GM), el mayor logro en el ajedrez, en comparación con los 18 de China y los 22 de Estados Unidos. Incluso Rusia agregó solo uno más que India. Este no es un logro pequeño, considerando que un indio obtuvo el estatus de GM por primera vez en 1988, 41 años después de la independencia.

Reflejando esta ascendencia, el equipo indio de hombres y mujeres empató en el primer lugar con Rusia en la Olimpiada de Ajedrez en Línea de la FIDE 2020. Tan alentador como el recuento general de GM es el perfil de edad y la distribución regional del talento ajedrecístico de la India. Casi la mitad de los últimos 20 GM, y algunos de los más prometedores de ellos, son adolescentes, y varios jugadores provienen de fuera de las metrópolis que generalmente representan campeones de ajedrez.

Así como la competencia de la India en el cricket mejoró a medida que las oportunidades se ampliaron más allá de la élite de habla inglesa, el ajedrez ha florecido atrayendo talentos de ciudades y pueblos más pequeños.

¿Por qué está ocurriendo ahora esta explosión de talento? El éxito deportivo nacional no se explica fácilmente; pero, en el caso de la India, no se puede descartar un "efecto superestrella". Nunca sabremos por qué la Suecia de la década de los 70 produjo al gran tenista Björn Borg, ganador de 11 títulos de Grand Slam, pero sí sabemos que hubo una explosión de talento sueco en las décadas posteriores cuando Borg se convirtió en un modelo a seguir que los jóvenes suecos querían emular.

Del mismo modo, la excelencia de la India en el ajedrez actual está casi con certeza ligada especialmente a su primer GM, Viswanathan Anand, y también a jugadoras como Koneru Humpy. Anand salió de la nada a fines de la década de 1980 para convertirse en el jugador líder del mundo, ganando cinco campeonatos mundiales y permaneciendo en la cima, tanto en la versión tradicional como en la más rápida del ajedrez, durante casi 25 años.

Humpy es la actual campeona mundial de ajedrez rápido femenino y fue la mujer más joven en convertirse en GM cuando alcanzó el rango en 2002. Con un retraso de una década o dos, la actual generación de GM parece haber irrumpido en escena como un resultado de los efectos Anand y Humpy.

Pero también intervienen otros factores. En el mundo pre-digital, aprender, jugar y competir en los niveles más altos del ajedrez a menudo requería una infraestructura organizacional (no siempre el punto fuerte de la India). Ahora, todos los jugadores están conectados a Internet y los estudiantes de ajedrez pueden aprovechar los motores de ajedrez y las bases de datos, así como el acceso virtual a los expertos.

Los torneos en línea permiten a los jugadores competir desde los lugares más remotos. A medida que se desarrolló la revolución digital, los cientos de millones de jóvenes de la India se han convertido en una gran reserva para el talento del ajedrez. En esta escala, la probabilidad de producir excelentes jugadores ha aumentado exponencialmente.

Otra hipótesis es que la llegada de sofisticadas máquinas de ajedrez ha inclinado el conjunto de habilidades a favor de la memoria en relación con el cálculo bruto sobre el tablero. Estas máquinas establecen patrones de juego ganadores y perdedores que un jugador puede memorizar y luego recordar durante un partido.

En esta nueva era del ajedrez, el énfasis excesivo del sistema educativo indio en el aprendizaje de memoria puede ofrecer una clara ventaja, como lo hace en los concursos de ortografía, donde los estadounidenses de origen indio también tienden a dominar. Pero la revolución del ajedrez de la India no está completa.

De todos sus Grandes Maestros, ninguno está entre los diez primeros del mundo y ninguno representa una amenaza seria para Magnus Carlsen, el actual campeón mundial noruego que le quitó el título a Anand en el 2013. Además, hay un lado más duro de la democratización de las oportunidades en el ajedrez en la era digital.

Los padres indios han apostado los ahorros de toda su vida para enviar a sus hijos a torneos internacionales; las niñas han dejado de lado sus propios sueños para que sus hermanos varones puedan acceder a recursos limitados; y los propios jugadores deben tomar decisiones difíciles entre la preparación profesional y la búsqueda del juego. Incluso con las nuevas herramientas digitales, el éxito en los niveles más altos requiere recursos y un equipo de otros jugadores, psicólogos, gerentes y entrenadores de fitness. Es decir, aunque las oportunidades de ajedrez se están expandiendo, todavía existen límites estrictos.

Lamentablemente, todos los ejes principales de exclusión en la sociedad india (identidad de grupo, geografía y género) parecen trasladarse al juego. Las minorías desfavorecidas como los dalits (antes conocidos como "intocables") y los musulmanes están escasamente representados, si es que lo están, entre los mejores jugadores, al igual que los jugadores de las regiones más pobres del corazón de habla hindi.

Entre la creciente lista de GM de la India solo hay dos mujeres (mientras que China tiene nueve). Aún así, India está produciendo talento de ajedrez a nivel de GM a un ritmo feroz. Si se pueden abordar -y resolver, en lo posible- sus problemas de exclusión y recursos aún limitados, su futuro como superpotencia del ajedrez será solo más brillante. Esto constituiría una verdadera ironía histórica.

En The Chess Players, del cineasta del siglo XX Satyajit Ray, dos nobles egocéntricos, que descuidan a sus esposas y responsabilidades oficiales, juegan obsesivamente al ajedrez incluso cuando los británicos anexan su reino. La colonización exitosa se describe como la capacidad superior de Gran Bretaña en el metafórico juego de ajedrez de la estrategia imperial. Hoy, en la versión más literal del juego (supuestamente inventado en la India hace siglos), esa historia se está invirtiendo: los indios se están convirtiendo gradualmente en los grandes maestros del mundo.

El autor

Arvind Subramanian, exasesor económico principal del gobierno de la India, es el autor de Eclipse: Living in The Shadow of China's Economic Dominance.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org