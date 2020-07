Con una economía de EU que este 2020 decrecerá más del 6%, no es difícil adivinar que el proteccionismo ahí se acrecentará, máxime el desempleo.

Ya se comenzó la cancelación de visas de trabajo a jóvenes extranjeros para privilegiar a sus ciudadanos y ayer 6 de julio, se dieron a conocer nuevas reglas a estudiantes foráneos para que cursen vía online.

Seguro vendrán otras disposiciones ya con las elecciones, y los retos para Donald Trump frente al opositor demócrata Joe Biden. De ahí lo delicado de la visita a Washington del presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar el T-MEC.

Como era de esperar Justin Trudeau no estará. Lo apostaban los expertos, ya que hay una vieja tradición desde la época de Pierre Trudeau, padre del actual mandatario canadiense, en cuanto a no visitar la Casa Blanca en época electoral.

Le platicaba que ya con el T-MEC están en los tribunales de EU al menos una docena de expedientes contra México para denunciar violaciones laborales en rubros como automotriz, llantero, cemento, minas, alimentos y comercio mayorista.

Además el acero está amenazado por el Departamento de Comercio de EU de Wilbur Ross en una investigación que atañe a las exportaciones desde México de laminados y otros productos.

En Canacero de Máximo Vedoya hay alerta porque bajo la sección 232 todo incremento de nuestras exportaciones puede ser sancionado. De por sí EU posee un superávit comercial siderúrgico con México por 1,000 mdd, que no tiene con nadie.

Si bien al negociar el T-MEC con Ildefonso Guajardo, México quedó excluido de la 232 para el acero, quedó pendiente la definición de ciertos lineamientos que al final significaría el imponer cupos. Ya en esta administración, Economía de Graciela Márquez juzgó que los cupos no eran la mejor opción, pero bajo esa base ante cualquier brinco de las exportaciones mexicanas de acero, EU podría aplicar la 232 para protegerse. El momento es inmejorable, máxime los sobreinventarios de acero en el orbe.

Así que libre comercio a medias.

Constellation hasta 2,000 mdd vs México

Le comentaba que aún no se escribe la última palabra con respecto a la cancelación de la planta en Mexicali de Constellation. Aún hay negociaciones entre la estadounidense que comanda Daniel Baima y Economía de Graciela Márquez. Una opción sería planificar el uso del agua, elemento que los activistas utilizaron para lograr que la inversión fuera bloqueada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De fracasar las pláticas, Constellation deberá iniciar pronto una demanda en el ámbito del TLCAN, aún vigente tres años para esos fines, y se calcula que entre lo erogado y los daños y perjuicios el asunto andará en alrededor de 2,000 mdd, o sea que el riesgo para el Estado es onerosísimo.

GS1-AMVO encuesta y realidad online pymes

GS1 México que dirige Juan Carlos Molina y la Asociación de Ventas Online (AMVO) que comanda Pierre-Claude Blaise dará a conocer hoy la encuesta realizada con 377 pymes. La idea del estudio fue entender lo que sucede en ese segmento con el comercio electrónico. Lo interesantes es que seis de cada 10 ya utiliza ese vehículo para vender. Hay un fuerte brinco vs el 2019. Los que no, arguyen altos costos logísticos, desconocimiento de las plataformas y altas comisiones de estas últimas en perjuicio de la utilidad.

IPAB acotado en Famsa y líos en puerta

La desaparición de Banco Famsa de Humberto Garza no será un proceso feliz. Considere que el seguro del IPAB que lleva Gabriel Limón no cubre a todos los ahorradores y cantidad de títulos de mercado, entre ellas obligaciones subordinadas es altamente probable que no se paguen, si no hay recursos legales de por medio.

Obituario y pésame

Un gran abrazo y solidaridad a Adriana Delgado, compañera y amiga de TV Azteca, por la irreparable pérdida de su hermana Alicia. Descanse en paz.