México vive un momento decisivo. El 6 de junio decidiremos si empezamos a frenar y a revertir el daño provocado por este gobierno o si se consolida un régimen autocrático que podría derivar en una narco-dictadura como ha sucedido en otros países de la región. De ese tamaño es el presente-futuro que está en juego.

Es evidente que desde que empezaron los recortes masivos en este gobierno, la “austeridad” fue sólo el pretexto para acabar con vidas, ahorros, fideicomisos e instituciones, con la única intención de utilizar todo el dinero para robar y comprar esta elección repartiendo dinero a manos llenas. A la mala, dilapidan nuestros impuestos para comprar voluntades y votos pues se saben incapaces de ganar de otra manera.

Es verdad que aún no se consolida una oposición capaz de articular una nueva narrativa y de actuar como un bloque inteligente y estratégico frente a la tiranía; sin embargo, lo que hay es nuestra única alternativa para salir de este infierno. Podemos no coicidir con muchas de sus posturas o formas pero la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD) es la única posibilidad de evitar que López y sus aliados sigan destruyendo a México.

Te comparto algunos datos reveladores sobre los cuales baso mi confianza en que aún podemos cambiar el rumbo de México. De acuerdo a una investigación de la USEM Jalisco, en la elección de 2018, el abstencionismo superó a todos los partidos políticos. Mucho más de 30 millones de mexicanos que no acudieron a las urnas, hicieron creer a López que cuenta con el respaldo de la mayoría de mexicanos. Esto ha sido y es completamente falso. Dos terceras partes de los que podían votar, no lo eligieron, por eso Morena logró controlar ambas Cámaras y ganar la presidencia.

mayor edad son más propensos a abstenerse; lo mismo la clase media suele abstenerse más que los grupos más marginados. Por eso, con el voto duro (comprado y manipulado), el clientelismo y el acarreo, partidos miserables como Morena explotan la pobreza para ganar las elecciones.

Si el abstencionismo fuera partido político, en las elecciones de 2018 hubiera ganado en 2 de cada 3 municipios, una prueba contundente de que es la principal fuerza electoral. Dicho de otra manera, si todos los que se abstuvieron en 2018 salen a votar este 6 de junio, no hay duda de que a Morena y sus aliados (PT y Verde), así como a sus partidos satélite (Redes Sociales Progresistas, PES y Fuerza Social por México) se les puede derrotar por un margen muy amplio.

Es difícil competir y ganar contra una estructura clientelar de esa magnitud en donde el dinero de los contribuyentes y los criminales compra y manipula el voto de millones que sufren pobreza y marginación. No obstante, los números son alentadores si consideramos que el padrón de votantes rebasa los 90 millones y sólo una tercera parte eligió esta pesadilla en 2018. Por cierto, la mitad de los votantes tenemos menos de 40 años.

A los más vulnerables hay que ayudarles a ver que el gobierno que prometió esperanza sólo ha generado caos, muertes, destrucción y pérdidas. De nosotros depende ponerles un alto y sólo tenemos esta oportunidad. Esperar al 2024 sería muy tarde pues si en 3 años han hecho tanto daño, en caso de ganar la mayoría en el Congreso, podrían acabar con las libertades y los cimientos de la república y la democracia definitivamente.

Los mexicanos tenemos un último escudo para defendernos y es nuestro voto. Tenemos que ejercer nuestro derecho y motivar a que todas las personas que nos rodean también lo hagan. Lo que no hagamos en las urnas el 6 de junio, las generaciones de hoy y mañana lo resentirán gravemente.

Votar por la Alianza “Va Por México”, implica defender al INE, al Banco de México y a todos los organismos autónomos que están bajo acecho. Es respiar para seguir teniendo elecciones y darle otro rumbo al país, o al menos, impedir que nos hundan por varias décadas. No nos desanimemos. El voto duro, comprado y manipulado de Morena es enorme pero confiemos que la fuerza de una mayoría silenciosa que votará por la oposición, es más grande.

La clave para que Morena no gane es salir a votar todos de manera masiva. ¿Ya convenciste a 5 personas más de votar por la oposición? Podemos rebasar y ganarle a todo ese acarreo y a toda esa maquinaria viciada. El hartazgo y la decepción no son excusas para dejar de votar, al contrario, deben ser un incentivo. Este 6 de junio no hay pretextos para no salir a votar.

Si el abstencionismo hizo que en 2018 ganara López y nos metiera en este infierno, combatir el abstencionismo saliendo a votar masivamente es lo único que puede derrotarlo. Por favor, sal a votar y convence (al menos) a 5 personas más de hacerlo. Ejerzamos este derecho, apostemos por el voto útil que le de el triunfo a la alianza “Va por México” y empecemos a escribir un nuevo capítulo a partir del 7 de junio. La patria nos lo agradecerá.

