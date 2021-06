Luego del largo y sinuoso camino que siguió el proceso legislativo, la ruta para reglamentar las empresas de outsourcing es muy corta.

Sólo son tres meses -del 24 de mayo pasado al 22 de agosto- para que las empresas dedicadas a la subcontratación se inscriban en la plataforma de registro de empresas dedicadas a la subcontratación de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo.

El pasado 24 de mayo la STPS habilitó la plataforma para el registro de empresas dedicadas a la subcontratación.

El castigo para quienes operen sin registro será severo y aplicará tanto para empresas no empadronadas como para aquellas que los subcontraten. La Ley Federal del Trabajo establece multas de hasta 4 millones 481,000 pesos para las empresas que operen sin tener el registro ante la STPS.

La misma sanción podrá ser aplicable para quien subcontrate un servicio que no esté inscrito en el padrón.

Estar inscritas en ese padrón es un requisito fundamental para poder operar. Las subcontratistas deberán identificar a todo su personal, para que no haya duda de cuál es la empresa responsable laboralmente de cada trabajador o trabajadora.

También se le otorgará un folio específico para el tipo de actividad u obra especializada que ofrezca.

Las empresas que contraten los servicios de subcontratistas deben verificar que ese folio esté vigente.

De no estarlo, podrían también estar cayendo en una actividad ilegal, por lo que los pagos que hagan no serán deducibles y el IVA no sería acreditable.

La reforma en materia de subcontratación permite prohibir los esquemas de subcontratación que propician la evasión fiscal.

Al mismo tiempo permitirá regular la subcontratación que permita estabilidad laboral y mejoría de las prestaciones laborales de los trabajadores, además de una recaudación efectiva.

A partir de ella sólo será permitida y regulada la subcontratación especializada. El gobierno mexicano podrá enfrentar el enorme agujero fiscal por alrededor de 250,000 millones de pesos que venía representando la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el abusivo uso de la figura de la subcontratación.

Además implicaba un fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estimado en 21,000 millones de pesos y casi cinco millones de personas subcontratadas por terceros que en realidad trabajan para una empresa que no se hace responsable.

La estimación de uno de los más aguerridos impulsores, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda es que la iniciativa para prohibir la subcontratación, incrementará más de 25% los costos de sectores completos de la economía que recurren a este esquema.

El diagnóstico oficial sobre el origen de esta mecánica de evasión fiscal -que se remonta a los años 60- es que creció debido a su uso desmedido para eludir o erosionar la base de la contribución.

Resultó en un jugoso e ilícito negocio porque además de la omisión del pago de la participación de las utilidades de los trabajadores, se creó para establecer estructuras que han disminuido o eliminado la retención y pago de impuestos, contribuciones de seguridad social.

Se convirtió en un vehículo para la simulación de operaciones ante el fisco federal.

Lo mejor de ésta historia es que la solución al problema es producto del diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada.

El camino para la reglamentación y regulación de esta actividad y al mismo tiempo para eliminar la evasión que se registraba con el abuso de la figura del outsourcing, ya está trazado y no es muy largo.

Viene la ejecución y veremos en el tiempo los resultados, respectivos.

Atisbos

Una buena noticia. La Confianza del Consumidor se elevó a niveles pre pandemia.

Al cierre del mes de mayo el índice se ubicó en las 42.67 unidades, su mejor nivel desde febrero de 2020, de acuerdo con datos del Inegi.

Se registró un crecimiento de 0.3 puntos con cifras desestacionalizadas en el quinto mes del año, y con ello se posicionó en las 42.67 unidades, su mejor nivel en más de 15 meses, cuando se situó en los 43.58 unidades.

