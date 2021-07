Uno de los aspectos centrales para recuperar la normalidad social y económica es la vacunación de la mayor parte de la población, no sólo del país, sino a nivel mundial.

Por un lado, evidentemente existen razones estructurales vinculadas con la concentración de la producción y disponibilidad de vacunas en aquellas economías desarrolladas que patrocinaron económicamente e intervinieron gubernamentalmente en las decisiones orientadas a la generación de las vacunas. Ello generó un desequilibrio con mucho más atrasadas que no tuvieron los recursos para acceder con velocidad de las vacunas y que tienen aún precarios o nulos avances en sus campañas de vacunación. En medio se encuentran países como México que, aun teniendo la disponibilidad o acceso a recursos, no tomaron a tiempo las decisiones para acelerar la disposición de las vacunas y que, cuando empezaron a obtenerlas no se apoyaron en las estructuras idóneas para darle celeridad al proceso masivo de vacunación.

Por otro lado, en estos casi 18 meses a nivel mundial de pandemia, un proceso de información cambiante y la incertidumbre asociadas, desafortunadamente han sido aprovechados por quienes con más ignorancia qué mala intención, no sólo dan cabida, sino que difunden información falsa e incorrecta, que dificulta los esfuerzos serios a nivel mundial.

En un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional, se estudiaron distintos países para conocer cuáles eran los factores predominantes detrás de la resistencia de muchas personas a vacunarse.

Se encontró que cerca de 40% de las personas se encuentran poco seguros o marcadamente opuestos a vacunarse; lo cual representa un serio obstáculo para alcanzar los niveles de inmunización necesarios para contener la pandemia. Las objeciones están relacionadas con factores tales como la confianza institucional, que a su vez se deriva de la confianza en las instituciones de salud de cada país y de la confianza que se tiene en que los gobiernos conseguirán las mejores vacunas posibles para su población.

Adicionalmente la baja confianza institucional está asociada a una mayor proclividad a la aceptación como hechos reales de versiones conspiracioncitas o información falsa que apela a temores y que afectan a sectores específicos, como en mujeres jóvenes el supuesto “riesgo” de infertilidad.

Un elemento importante de aceptación de la vacunación está relacionado con el hecho de que la información confiable se difunda entre pares. Pero cuando se trata de sociedades polarizadas, como las que encontramos hoy a nivel mundial, ello se dificulta al existir visiones diferentes de la realidad, incluso entre personas que en principio deberían de compartir percepciones dadas sus similares características socioeconómicas y demográficas.

De la misma manera, otro elemento crucial para contener el avance de la pandemia (como en esta esta última ola que se presenta a nivel mundial), tiene que ver con las medidas de distanciamiento social, que no necesariamente pasan por un freno o cierre total de la actividad económica de acuerdo con otro estudio también del FMI.

Mayores niveles de desconfianza institucional aumentan la negativa a aceptar las normas de distanciamiento social, lo cual lo cual se ve agravado en países como México, en los que la difusión de la política pública de las recomendaciones sanitarias ha sido notoriamente inconsistente y tardía.

Estamos lejos de poder declarar eliminados los efectos más negativos de la pandemia. Se requiere de un esfuerzo de comunicación consistente para lograr que un porcentaje amplio de la población, que prefiere creer teorías conspiracioncitas, empiece a actuar no sólo en su propio beneficio, sino en beneficio de la colectividad.

