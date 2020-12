Pocas dudas hay de cuál fue el principal evento de 2020, sin embargo podemos desglosar y buscar temas alternos alrededor de la pandemia que nos tocó vivir este desgraciado año, la selección que como cada año hago en este espacio es personal así que cada quien puede eliminar y agregar la que desee, en orden decreciente:

12.- Alianzas partidistas y gobernadores federalistas. Ante el gran poder político, económico y mediático del presidente López Obrador y para contener el avance de Morena, vimos alianzas impensables y uniones de gobernadores que plantean un nuevo pacto fiscal.

11.- Padres de niños con cáncer. Este movimiento inicia desde 2019 y durante este año no dejó de manifestarse en demanda de atención, el gobierno no ha sido capaz de hacer empatía y satisfacer algo que parecería tan sencillo pero que se ha complicado por la mala relación entre el gobierno y las farmacéuticas.

10.- Inseguridad. Este gobierno heredó una situación tremenda en materia de inseguridad y en forma específica en homicidios; la propaganda oficial ha tratado de convencernos de que se ha “contenido el crecimiento” o que “hubo un punto de inflexión”, que no es otra cosa que decir que “se mantiene el problema como nos lo dejaron”, difícilmente puede llamarse un éxito a esto.

9.- Biden/Harris. La elección en EUA generó como nunca atención en México (y tal vez en el mundo), muchas cosas contribuyeron a ello: la única salida al extranjero de nuestro presidente ha sido a visitar a Trump; los demócratas sintieron que el apoyo del gobierno de México era para los republicanos; López Obrador había logrado establecer una buena relación con Trump, y en el contexto de EUA aparece la primera mujer en la vicepresidencia y una clara aspirante a la candidatura en 2024.

8.- Movimientos feministas. Aun antes de la llegada de la pandemia, el incremento de feminicidios y algunos casos paradigmáticos de violencia y abusos contra las mujeres motivaron un justificado movimiento feminista que no fue atendido ni procesado adecuadamente, este tema no ha terminado y seguramente lo veremos aparecer en 2021 porque no hay solución a sus reclamos.

7.- El Ejército. En 2020 esta institución tomó una relevancia como nunca, el presidente se apoyó en ella no sólo para cuestiones de seguridad al ser la base de la nueva Guardia Nacional, sino que le encomendó coordinar la construcción del nuevo aeropuerto, trasladar valores a la nueva red del Banco del Bienestar, controlar las aduanas, etc, etc.

6.- Emilio Lozoya y Rosario Robles; dos importantes funcionarios de altísimo nivel del gobierno anterior, después de ser detenidos, se asumieron al “criterio de oportunidad” donde se comprometen a declararse culpables, decir lo que saben y entregar pruebas contra funcionarios mayores, pero resulta que en esa categoría no hay muchos, y sí aparece el expresidente Peña Nieto, es un tema que genera morbo y está en proceso.

5.- Ebrard y López Gatell se volvieron las estrellas del gabinete; el primero de ellos con los convenios y éxitos al conseguir que México tuviera las vacunas además de que su comportamiento no le generó críticas, tuvo una alta exposición y con poca negatividad; el caso de López Gatell es distinto, su sobreexposición fue contraproducente porque todas las críticas al manejo de la crisis pasan por sus dichos; la cantidad de cosas que dijo en todo el año se contradicen unas a otras, algunas frases lo perseguirán como las contrastantes declaraciones sobre el cubrebocas, los pronósticos iniciales que rápidamente se rebasaron o lo de decir “la fuerza del presidente es moral y no de contagio”

4.- La caída económica. La pandemia no solo ha causado muertes, sino pobreza, desempleo, negocios cerrados, planes incumplidos y todo por la caída de casi nueve puntos porcentuales de la economía; ese dato, que parece solo una cifra, implica pobreza y años para recuperarnos.

3.- Vacunas y cubrebocas. Dos debates que no debían tenerse, la salvadora de la humanidad, como nunca, ha demostrado que es la ciencia, pero los políticos volvieron algo que tenía que ser tan sencillo una declaración política cuando el presidente decide no utilizar ni promover con énfasis el cubrebocas, su vocero no se atreve a criticarlo y sus seguidores no reciben el ejemplo que era necesario; las vacunas también se vuelven parte del debate por la expectativa que despiertan.

2.- López Obrador. Sin duda, la escena nacional no se entiende desde hace años sin el actual presidente, pero hoy como nunca llena todos los espacios, fija agenda, da línea al Congreso, genera amores y odios y no tiene enfrente a nadie que le haga sombra, ni de su partido ni de la oposición ni de la sociedad civil.

1.- Por último, el COVID19, ¿cómo negarlo? Ese maldito virus que vino a afectar todo, a matar amigos y familiares, a generar distanciamientos, pobreza, la lista de sus malditos efectos es larga y nadie se salva, es sin duda el principal y desgraciado protagonista del 2020.

Sé que me faltaron muchos y que cada quien los detectará, agréguenlos, yo con estos me quedo.