Sé que algunos dirán que es muy pronto pero no, aunque la ley electoral diga otra cosa los aspirantes a candidatos para la Presidencia de México están en pleno proselitismo privado y público; durante el 2017 poco a poco veremos que la lista de nombres va teniendo variaciones, en general por alianzas personales, adhesiones o caídas de algunos de los políticos (ojo, llamo políticos a todos, porque así como todos son ciudadanos, cuando deciden participar en política caen en la categoría de políticos, tal vez la diferencia es el origen, algunos vienen de ser empresarios, periodistas, luchadores sociales o activistas políticos, pero si le entran a la política, políticos serán). En esta relación me di a la tarea, con base en la memoria, de reportar a todos los que de alguna manera buscan la candidatura presidencial, ya sea porque lo han manifestado o han sido mencionados y ellos no lo negaron.

Morena.- A propósito, inicio con la única fuerza política que parece tiene asegurado a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, quien hoy por hoy se ha convertido en el candidato a vencer, no porque lo digan las encuestas sino porque es quien domina la agenda al respecto y porque, eso sí, las encuestas lo muestran altamente competitivo independientemente de alianzas y de candidatos que se le enfrentan; en mi opinión, hoy es más fuerte que en el 2006 ya que su discurso se monta perfectamente en el que viene funcionando en el mundo, abanderando no un partido sino una corriente antisistémica que da voz al enojo ciudadano, después escribiré al respecto. No se ve nadie que le haga sombra en la candidatura, no se ven sorpresas.

PAN.- En este partido, que fue el gran ganador del 2016 electoralmente y que ha crecido en las encuestas, se ha centrado la atención en tres posibles candidatos: su dirigente nacional Ricardo Anaya, el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, y la exprimera dama Margarita Zavala. De ellos, Margarita es la más popular, Ricardo es el que tiene fuerza en el partido y Moreno Valle aún no inicia sus recorridos. No es fácil prever quién será su candidato, pero depende de varias cosas: el método de elección, quién puede unir al partido, qué opinan los posibles aliados (PRD por supuesto sería uno de ellos) y la información que sepamos de ellos durante el 2017. ¿Habrá sorpresas? Difícil pero se han mencionado a Ernesto Ruffo (primer gobernador panista), a Miguel Márquez (gobernador de Guanajuato y cuna de un panismo fuerte) y Javier Corral (recién gobernador de Chihuahua pero con un discurso antisistémico muy competitivo).

PRI.- Tal vez sea la lista más larga pero con menos proselitismo abierto: Miguel Osorio, secretario de Gobernación; Eruviel Ávila, gobernador del Edomex; Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del PRI; Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública; José Antonio Meade, secretario de Hacienda; Ivonne Ortega, diputada federal; José Calzada, secretario de Agricultura; José Narro, secretario de Salud. En esta lista, al inicio del sexenio, aparecía y ya no lo hace Luis Videgaray. ¿Sorpresas? Se han mencionado otros nombres como Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora y Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.

PRD.- No está de más recordar que este partido en casi 28 años de existencia sólo ha tenido dos candidatos, hoy son mencionados tres: Miguel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX; Graco Ramírez, gobernador de Morelos y Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. En las encuestas va adelante Mancera a pesar de que no es perredista. ¿Sorpresas? Tal vez la única sería que ninguno de ellos fuera y que el partido se uniera a la candidatura de otro partido.

Movimiento Ciudadano.- Aunque se piensa que podría ir en alguna alianza, este partido podría postular candidato, su mejor carta sería Enrique Alfaro quien ha dicho que su primera opción sería la gubernatura de Jalisco, que casi gana en el 2012. ¿Sorpresa? Sí, si el PRD no postula candidato, esta fuerza política y alguna otra podría atraer a Mancera.

PVEM, PT y PES.- Definitivamente parece que están destinados a ir en alianza, no es claro con quién, todos podrían ir con el PRI pero en el caso del PT también tiene la opción de Morena, PRD e incluso MC. ¿Sorpresas? Podrían ir solos.

Nueva Alianza.- Este partido, desde su nacimiento, nunca ha hecho alianzas en las elecciones federales y ha tenido buenos resultados, así que no sería extraño que de nuevo fuera solo. En ese caso, en el 2006 y 2012 sorprendieron con sus candidatos, en esta ocasión mantienen a Gabriel Quadri como una opción. ¿Sorpresas? Podrían hacer alianzas con el PRI o encontrar algún otro candidato o candidata que atrajera votantes.

Independientes.- La lista es larga, el que parece más sólido es Jaime Rodríguez el Bronco gobernador de Nuevo León; el que más trabajo despliega para lograrlo es Jorge Castañeda; y el tercero que ha llamado la atención, sobre todo en redes, es Pedro Ferriz de Con, exconductor de noticias sumamente popular. Además de ellos, se han mencionado a otros que los anoto pero que sería sorpresa si logran la candidatura por esta vía: Emilio Álvarez Icaza, Denise Dresser, Juan Ramón de la Fuente y aunque para muchos es una broma, se mencionó a Carlos Slim después del triunfo del millonario Trump en EUA.

Como se ve, la lista es larga pero es porque es muy fácil anotarse, muchos no estarán mucho tiempo en ella pero la verdadera pregunta es ¿cerramos la puerta? ¿Ya no aparecerá nadie con posibilidades reales en los partidos o en la vía independiente? Yo creo que no, aún veremos destapes e intentos de posicionarse de otros actores, pienso principalmente en la parte de los independientes pero, ¿por qué no?, de esos mismos grupos pueden salir candidatos postulados por los partidos.

