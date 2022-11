Marcaje personal a “la corcholata” que gane

Con su habitual fina delicadeza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó del golpeteo entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, “corcholatas” para los cuates, a los “barberos y lambiscones que los rodean”.

Con respeto a la investidura, la pregunta es obligada: ¿qué esperaba del oficialismo cuando adelantó casi dos años el histórico proceso del “tapado”, con la mascarada de encuestas entre la militancia de Morena?

El sólo debe pensar cómo “supervisar su legado”, pero el oficialismo debe asegurar boleto para el siguiente tren de “la revolución de las conciencias”. Difícil un mal cálculo. Quizá avisa a quien despache en Palacio Nacional desde el uno de octubre del 24 que le someterá a implacable marcaje personal, día y noche.

Señuelo, el debate de Reforma Electoral

Activo, el titular de Gobernación Adán Augusto López cumple con la tabasqueña tarea de cucar a la oposición con el tema de la Reforma Electoral, al tiempo que desde San Lázaro el coordinador de la mayoría morenista Ignacio Mier ceba el señuelo.

Conforme a las instrucciones recibidas, Mier anuncia que la semana próxima, después de puente, claro, se iniciarás discusiones en comisiones de la controvertida iniciativa presidencial de Reforma Electoral.

Hace unos días, en Yucatán, le preguntaron al Presidente si negociaba la reforma con la oposición. “No, no, no, los principios no se negocian”, respondió. Así que el diputado Mier sólo ceba el señuelo para ganar tiempo. Política es tiempo, dijo el clásico de Palacio.

Indiferencia a nuestra crisis humanitaria

La incipiente crisis humanitaria en nuestro país, resultado de la inmigración incontrolada, la trata el Gobierno de la República con una censurable indiferencia, como si los migrantes fueran polvo que barrer bajo la alfombra y no personas.

La solidaridad de la sociedad civil, tan demonizada por el Gobierno de la República, es el único auxilio que reciben los migrantes que acampan en las ciudades de la frontera norte y a lo largo y ancho de México.

Aunque personal del Gobierno les extorsiona, hay indiferencia oficial hacia la situación de los migrantes. Algún pensador cuyo nombre escapa a la memoria advirtió que la indiferencia lleva a la insensibilidad y la insensibilidad a la barbarie.

NOTAS EN REMOLINO

Elegante, Ricardo Monreal, mantiene la serenidad profesional y diseña sus escenarios, prevenido para cualquier eventualidad, él también gana tiempo... La Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum ha sido indiferente a la crisis en la Cruz Roja, pero tampoco mejora el ERUM capitalino. Prueba fue que una señora que cayó en una coladera permaneció gravemente lesionada tendida en la banqueta hasta que llegó por ella una ambulancia ¡de la Cruz Roja!... La Inmobiliaria Frisa se retractó de una cesión de hace 30 años cuando el predio adquirió gran plusvalía. Se dispone a desalojar al Asilo San Luis Gonzaga que aloja a 60 niños autistas y otros con problemas neurológicos. Lo apoya la alcaldía panista de Naucalpan, tan humanista... Robert Green Ingersoll nos dejó esta reflexión tan actual: “La cólera es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia”, dijo Robert Green Ingersoll” ...