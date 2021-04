Desde el momento que Joe Biden llegó a la Casa Blanca se anticipaba una relación complicada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema migratorio incluso requirió de la propia vicepresidenta Kamala Harris para atenderlo.

La semana pasada quedaron en evidencia los contrastes que hay en materia ecológica. En la Cumbre sobre el Cambio Climático nuestro mandatario manifestó su énfasis a favor del petróleo, fuente de energía a sustituir más pronto que temprano. Además las últimas decisiones para favorecer a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett, con nodales cambios a la legislación que ya fueron aprobadas por el Congreso, tampoco han resultado del agrado de nuestro socio comercial. Hay inversiones estadounidenses que serán afectadas.

En ese contexto hace unos días México fue incluido por primera vez en un listado del Departamento del Tesoro para evaluar la posible manipulación del peso. También apareció Irlanda. Son en total 11 países, incluido China a quien Donald Trump acusó de forma reiterada.

En una economía en la que recientemente las políticas públicas han afectado la confianza y el ritmo de la inversión privada, suena extraño que nuestra moneda incluso se haya revaluado durante el año. Claro que el debilitamiento del dólar juega su parte y nuestra moneda se mueve en Chicago. Como quiera la inclusión de México en el listado del Departamento del Tesoro a cargo de Janet Yellen no puede pasar desapercibida. Expertos coligen que hay un transfondo político y el riesgo es que a la postre sí algo no gusta, esto se traduzca en sanciones a nuestro comercio.

Hay mucho por investigar. El mercado de la droga que significa unos 25,000 mdd anuales, la economía informal con una política fiscal laxa. Este mismo tema colocó a Irlanda en el microscopio. El incesante flujo de las remesas que en plena crisis crecieron 11.5% para llegar a 40,606 mdd, también motiva sospechas por el lavado de dinero.

Cierto, la poca inversión de las multinacionales sumado a las divisas que genera la exportación constituye un flujo favorable de dólares para México, pero por otro lado la fuga de capitales no se ha detenido. Este año hay una disminución de hasta 5,000 mdd en la tenencia de extranjeros en bonos gubernamentales y otro tanto similar de inversionistas mexicanos incómodos con el estatus del actual entorno.

Como quiera otra variable a la que habrá que poner atención, ya que eventualmente podría dar de que hablar.

Nueva coordinación minera y Fondo no visible

La semana pasada formalmente desapareció la subsecretaría de Minas que comandaba Francisco Quiroga. Ésta se transformó desde el jueves en una Coordinación en Economía de Tatiana Clouthier de la que descuelgan un par de direcciones y el Servicio Geológico. Obvio ya no está el Fifomi que desapareció justo con otros 118 fideicomisos. El punto es relevante porque a ciencia cierta en la industria encajada en Camimex de Fernando Alanís es difícil rastrear el destino del Fondo Minero. Si bien se rumora soportará el aumento de las pensiones a adultos mayores y no a la educación, esto deberá decidirse en la SHCP de Arturo Herrera y no necesariamente se transparentará.

E-commerce ganador y DeRemate.Com en MegaPark

Siempre en las crisis hay ganadores. Claramente al comercio electrónico la pandemia le dio un fuerte empujón. De ahí los crecientes retos en logística y almacenamiento. Esto explica la oferta subsecuente que recién concretó Vesta de Lorenzo Berho por 230 mdd en la BMV que dirige José Oriol Bosch. Por ejemplo Amazon que comanda David Miller ha invertido fuerte para fortalecerse, lo mismo que Mercado Libre. Hoy curiosamente coinciden en Tepozotlán en un parque de Prologis de Luis Gutiérrez Guajardo, lo que llama la atención. Por cierto que la compañía de origen argentino que dirige David Geisen acaba también de ocupar otros 48,000 metros cuadrados para su subsidiaria DeRemate.Com. Esto en MegaPark igual en Tepozotlán de Sibra Capital de Carlos Smeke. Se lo paso al costo.

@aguilar_dd