Tres horas antes de que perdiera, por segunda vez, su nominación a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio acudió a la oficialía de partes del INE y dejó en el mostrador 20,000 pesos recolectados por Mario Delgado entre sus simpatizantes, a las afueras de la sede central del árbitro electoral.

El último intento desesperado y fútil de salir de la cúpula morenista para salir del brete jurídico que terminará por marginar al Toro Sin Cerca de la boleta electoral.

Para solventar la falta —no haber presentado los informes de gastos de precampaña—, Salgado Macedonio quiso centavear al INE. Aun así, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, se pronunció porque el senador con licencia y los otros tres morenistas implicados en la encuesta para definir la candidatura en Guerrero, fueran multados —con 200% de los gastos no reportados— y mantuvieran su elegibilidad.

En vísperas de la sesión extraordinaria del INE, Mario Delgado seguía sin aceptar los razonamientos de los consejeros. “En Morena no hay precampañas, se registraron más de 100,000 aspirantes y nuestros candidatos se decidieron por encuestas”, alegó.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, defendió la pertinencia del sistema de fiscalización vigente y marcó la pauta para imponer la máxima sanción a quienes reiteradamente han tratado de esquivar los controles y burlar las normas.

Los fraudes en las elecciones no solo ocurren el día de las votaciones. Los engaños burdos no ocurren solamente durante las campañas. Y la rendición de cuentas —obligación permanente de precandidatos y candidatos— no puede ser a contentillo.

A la distancia, por la toma de la sede del INE por las huestes morenistas, los consejeros electorales y los representantes partidistas acudieron a la sesión extraordinaria. Nuevamente hablaron ante las cámaras sin tapujos. Afuera, Salgado Macedonio y Delgado —con cubrebocas y las cabezas cubiertas, sentados en unas sillas de jardín— seguían el debate de los proyectos de acuerdo con los que se daba cumplimiento a las sentencias del TEPJF sobre las sanciones contra Salgado Macedonio y Raúl Morón, en Michoacán.

Los magistrados electorales mandataron a los consejeros del INE individualizar la sanción a los morenistas. Y los proyectos reiteraban lo dictaminado hace 10 días: por no presentar sus reportes de gastos de precampaña, debían ser castigados de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Sorprendentemente, la consejera Favela se apartó de la sustancia del “muy interesante proyecto” y propuso que Salgado Macedonio fuera multado económicamente, lo mismo que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román, pero que no perdiera la candidatura. La decisión no fue unánime. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña de plano se apartó de los proyectos pues “adolecen de grandes inconsistencias jurídicas” y llamó a sus colegas a no imponer una sanción desproporcionada. Igual opinó su colega Uukib Espadas Ancona. “Dejemos hablar a los guerrerenses en las urnas”, apeló.

Ambos asuntos fueron desahogados en el límite del plazo establecido por los magistrados electorales, después de atender tres asuntos pendientes y también de urgente resolución. Entre ellos, la validación de la coalición conformada por el PAN, el PRI y PRD para competir por la senaduría de Nayarit en los comicios extraordinarios. Ahora, Morena tiene 48 horas para encontrar un candidato sustituto para Guerrero.

Efectos secundarios

INSTRUCCIONES. Entra en vigor el exhorto presidencial dirigido a los funcionarios de la Cuarta Transformación que contiene 15 prohibiciones expresas a las que deberán atenerse los servidores públicos de las dependencias y entidades adscritas a la administración pública federal durante los próximos 60 días, hasta las votaciones. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en los considerandos, el Ejecutivo reiteró su compromiso para respetar la libertad de elección de todos los ciudadanos, así como para rechazar el fraude electoral en todas sus vertientes, mantener una actitud de equidad y actuar de manera respetuosa e imparcial. Este exhorto es complementario al Acuerdo Nacional por la Democracia, firmado el pasado 23 de febrero por los gobernadores de las entidades federativas.