El 24 de julio del 2022 la cantautora canadiense Joni Mitchell hizo un regreso triunfal a los escenarios del Newport Folk Festival. Su presentación en el legendario festival fue su primera actuación sobre un escenario desde que sufrió un aneurisma cerebral que en el 2015 la alejó de los escenarios. En el proceso de recuperación Joni Mitchell tuvo que volver a aprender a hablar, caminar, cantar y tocar la guitarra. La presentación del domingo 24 acompañada de un grupo de amigos cercanos, Joni Mitchell regresó a los escenarios a hacer lo que mejor sabe hacer: cantar sus canciones.

Su regreso al festival de Newport fue una sorpresa para los asistentes. Aunque el cartel del festival anunciaba a Brandi Carlile & Friends, la sorpresa resultó ser Joni Mitchell & Friends.

En entrevistas Mitchell reveló que el aneurisma cerebral que sufrió en el 2015 fue una experiencia transformadora. Mitchell tuvo que volver a aprender a hablar, caminar, realizar las actividades más elementales, “como un regreso a la infancia”, fue como lo puso en una entrevista con la cadena de televisión CBS. A los 9 años Joni Mitchell contrajo poliomielitis.

La segunda parte en su etapa de recuperación fue el poder volver a cantar y tocar la guitarra. Para reaprender la guitarra Mitchell recurrió a ver videos en Youtube para volver a aprender los acordes de sus canciones.

Joni Mitchell tuvo su primera aparición en el festival de folk de Newport en 1967. Aquella edición del festival encabezada por Joan Baez, Mimi Farina, Judy Collins, The Staple Singers, Muddy Waters, Maybelle Carter y The Chamber Brothers, también vio los debuts de unos cuantos artistas desconocidos: Arlo Guthrie (hijo del cantautor Woody Guthrie), the Incredible String Band, Gordon Lightfoot, Leonard Cohen y Joni Mitchell. La reseña de la revista Billboard publicada el 29 de julio de 1967 la acredita incorrectamente con el nombre de Joanie Mitchell.

El festival de Newport, celebrado en Rhode Island, Nueva York, ha sido una institución musical desde 1959. Aunque originalmente se estableció como un festival dedicado al jazz y el renacimiento de la música folk a mediados de la década de 1950, el festival de Newport ha sido un escenario importantísimo para un gran número de artistas contemporáneos. La presentación de 1965 donde Bob Dylan por primera vez conectó una guitarra eléctrica y escandalizó al público presente es probablemente uno de los momentos más importantes de la historia de la música contemporánea.

55 años después de su primera presentación en este escenario Joni Mitchell regresó una vez más a Newport a tocar sus canciones con otra perspectiva de vida. Fue también el regreso del público al festival que se interrumpió por la pandemia de Covid-19. En uno de los momentos más conmovedores del concierto, Joni Mitchell se levantó de su silla dorada, se puso una guitarra y tocó una versión instrumental de “Just Like This Train”, de su álbum de 1974, Court & Spark.

La música de Joni Mitchell siempre estuvo fuera de las convenciones de la industria musical y pese a que ha sido una muy exitosa compositora siempre trató de alejarse del lado comercial de la música. El concierto del domingo fue una celebración en vida de una de las artistas más importantes de la segunda mitad del Siglo XX y una celebración al poder curativo de la música.

Sus canciones han sido interpretadas por muchos artistas desde Judy Collins y Frank Sinatra hasta Prince y Brandi Carlile. En 2021 Joni Mitchell recibió un homenaje en el Kennedy Center y este año el premio a la Persona del Año por parte de la Academia de la Grabación. La canción “Both Sides Now” ha sido interpretada por 1,529 artistas y recientemente fue usada en la película ganadora del Oscar CODA. En el 2000, Joni volvió a explorar aquella canción desde otro punto de vista, esta vez acompañada con una orquesta de 70 músicos.

En 1968 una joven Joni cantaba en “Both Sides Now”, que había visto el mundo desde ambos lados. Durante su presentación en el festival de Newport, con sus 78 años, Joni Mitchell volvió a entonar los mismos versos con otra perspectiva de la vida: “He mirado a la vida desde ambos lados, desde la victoria y la derrota, y sin embargo, son las ilusiones las que recuerdo y, que realmente no sé lo que es la vida” y nos hizo volver a celebrar la vida con su música una vez más.

