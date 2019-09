Canadá legalizó el uso de mariguana en adultos en octubre del 2018. En Estados Unidos, a partir de febrero del 2019, hay 30 estados, más el Distrito de Columbia, que tienen uso legal de mariguana medicinal y nueve estados de la Unión Americana tienen uso recreativo para adultos. Esta tendencia podría extenderse a México en breve.

Una decena de iniciativas de reforma para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal conceden su uso medicinal y lúdico. Entre ellas, está la propuesta del coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, para expedir una Ley General para el Control del Cannabis y sus derivados. Otras propuestas buscan descriminalizar y regular el cultivo del cáñamo, para uso industrial.

La nueva legislación —estiman los promotores del uso industrial del cannabis— acarrearía inmediatamente un ajuste en las políticas regulatorias. Justo desde hace un año, el consumo de un nuevo medicamento para pacientes epilépticos elaborado con CBD es permitido por la DEA en Estados Unidos, lo que implicó un giro de 180 grados en 46 años de políticas prohibicionistas.

Previamente —en junio del 2018— la FDA había autorizado la comercialización del Epidiolex, recetado a pacientes de dos formas raras de epilepsia infantil, aunque el tratamiento tiene un costo de 32,500 dólares anuales. Y la DEA incorporó un anexo a su lista de medicamentos aprobados con un apartado con productos elaborados con cannabidiol.

El Journal of the American Medical Association publicó un estudio hace un año sobre 84 productos comprados a 31 vendedores de CBD en línea; de éstos, 70% tenían niveles de CBD diferentes de lo escrito en la etiqueta y casi la mitad tenía más CBD de lo indicado, mientras que una cuarta parte tenía menos. Y 18 de las muestras dieron positivo para THC, a pesar de que no figura en la etiqueta.

En México circula profusamente —principalmente en redes sociales— información sobre aceites y ungüentos elaborados con CBD, sin restricciones o sanciones por parte de los organismos sanitarios. Poco a poco, los gigantes farmacéuticos están incursionando en la investigación de productos terapéuticos a base de mariguana. Y las embotelladoras estarían listas para producir productos amigables que competirían con las bebidas alcohólicas.

Un grupo de empresarios dispuesto a invertir en plantíos de cannabis cree que ese tipo de cultivos podría detonar un desarrollo agrotecnológico en amplias regiones del país. Un Silicon Valley verde enfocado al mejoramiento del cáñamo impulsado por un boom de patentes y protocolos de investigación.

En tierras ejidales ubicadas en el corredor que atraviesa Nayarit y Sinaloa, un grupo empresarial podría establecer la primera plantación de cáñamo en México. Sus promotores —que mantendrán bajo reserva la ubicación exacta y sus identidades hasta que no ocurra el cambio legal— creen que tendrán aliados poderosos entre las autoridades locales, por la oleada de empleos e ingresos que auguran será incontenible.

Guillermo Elías Nieto Macotela es uno de los empresarios más entusiastas de esta industria en ciernes, por su potencial para los textiles, los plásticos y los biocombustibles. Del activismo al negocio —sostiene— sólo hay un paso y calcula que después de las modificaciones legales, en México podrían convertirse en una potencia hemisférica en el cultivo, extracción y exportación de aceites esenciales de cannabis y otros productos a base de cáñamo a mercados legales en todo el mundo.

Del negocio verde, dice con toda seriedad, el gobierno federal podría ser un impulsor crucial e incorporar al cáñamo dentro del programa Sembrando Vida.

El Senado de la República abrirá hoy sus puertas a los impulsores y detractores del uso del cannabis. Las iniciativas para su regulación se habían procesado en la Comisión de Justicia encabezada por Julio Menchaca, pero ahora también deberán ser sancionadas por la Comisión de Salud.

Ayer por la noche, en el zócalo capitalino, más de un millar de personas participó en la instalación del movimiento Mariguana Liberación y demandaron un espacio en los foros de consulta en la Cámara Alta. Además emplazaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a un diálogo público con los consumidores de drogas.

EFECTOS SECUNDARIOS

ESTILOS. El Primer (¿o Tercer?) Informe Presidencial abrió una nueva temporada de ejercicios de rendición de cuentas —y de promoción a las obras— de los mandatarios estatales. A mediados de la semana pasada, el hidalguense Omar Fayad emitió un mensaje de casi dos horas en sus redes sociales que abrió con un pleonasmo: la gente —se sinceró— está harta de los políticos. Y el pasado viernes 6, el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, tomó la explanada del Museo del Mestizaje de Chetumal, acuerpado por sus homólogos panistas, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. Ambos gobernadores remitieron sus informes por escrito ante sus respectivos congresos, con mayorías morenistas.

VISORES. Está por llegar a México una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa para informarse sobre los temas que afectan la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, en particular la violencia. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, encabeza la misión, que entrevistará a editores de medios; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; el senador y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado Peralta y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Su visita terminará en Veracruz.

ACUMULACIÓN. Al lío que atrapó al equipo Cruz Azul de la Liga MX se suman las batallas por el control de la cooperativa. Apenas se conoció la resolución del Juzgado Quinto en materia civil que restituyó plenamente a Guillermo Álvarez en la presidencia de la cooperativa, después de que más de 500 cooperativistas, encabezados por Víctor Velázquez, ocuparan la torre corporativa, en el sur de la CDMX. Así que Álvarez seguirá al frente de la organización cementera en tanto no haya fallo judicial que dicte lo contrario.