La discordia de la sucesión amenaza a Morena

Convocó el dirigente nacional de Morena a mantener la paz interna en el Partido Oficial, al detectar que al adelantar el proceso de sucesión subestimaron los efectos de esa decisión en la conducta de los fieles “a la revolución de las conciencias”.

El pragmatismo de los más fogueados grupos morenistas les hace buscar la conexión que al menos les asegure un cierto futuro en el próximo sexenio y desesperados buscan congraciarse con los afines a quienes disputan la candidatura presidencial.

Los aspirantes son manejables, porque perderían todo si rompen las pautas de Palacio, no así los grupos, pues estos, al actuar sólo por instinto de sobrevivencia, no entienden razones, y pueden dislocar hasta los impecables planes del Gran Poder.

Ayotzinapa: con alfileres la “versión Encinas"

Quizá, como dice el subsecretario Alejandro Encinas, hubo en la Fiscalía General de la República una rebelión contra su versión del brutal asesinato de 43 normalistas en Iguala hace ya ocho años,

Como sea, se le desordenó el entramado con que creyó destruirían la verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam, faltó expertise, tanto que sólo por irresistible oferta retuvieron a dos de los cuatro miembros del GIEI.

Unos pocos alfileres y el poderoso respaldo del Presidente López Obrador parecen ser los únicos sostenes de la que pretendió sea la “verdadera verdad histórica”. Recuerden a Pedro Aspe y, por favor, “no quiten los alfileres”.

La “ola roja”, de dulce, de chile y de manteca

Comprensible la complacencia de las izquierdas por lo que califican como “marea roja”, o sea, la elección democrática de gobiernos que, de una u otra manera, se consideran de la misma filiación ideológica.

Hasta hablan ya de la integración latinoamericana, espejo de la utopía bolivariana, para que bajo el mismo signo ideológico los gobiernos latinoamericanos sean un mismo bloque ante las potencias.

Sin embargo, aunque la filiación ideológica sea similar, cada Gobernante de izquierda tiene su propia circunstancia, su propia realidad, su propia trayectoria. Y bien puede repetir esto tan mexicano: “somos del mismo barro, pero no del mismo molde”.

NOTAS EN REMOLINO

Activo, el titular de Gobernación Adán Augusto López no quita el dedo del renglón y no cejará hasta que haya recogido casi la mayoría de los votos de congresos estatales favorables a la ley que amplía el rol de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta 2028... Por cierto, contrario al discurso oficial, siguen extranjeros sumando operaciones en bloques concesionados en el sexenio peñista para extraer petróleo. Shell anuncia la perforación de un pozo petrolero en aguas profundas del Golfo de México... A la que le bajaron el switch es a la hispana empresa Iberdrola y le desconectan su planta de generación eléctrica por energía eólica... En Baja California Sur grupos magisteriales tomaron la SEP reclamando plazas, como lo hicieron en la reciente visita presidencial... Una reflexión del gran Jaime Sabines para este Día de Difuntos: “Alguien me habló todos los días de mi vida/ al oído, despacio, lentamente/Me dijo: ¡vive, vive, vive!/Era la muerte” ...