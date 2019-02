Mucho se ha liado por las declaraciones del presidente López Obrador la complicada discusión de la fusión Disney-Fox, entre dos competidores del mismo sector y que le corresponde conocer tanto a la Comisión Federal de Competencia como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el primero de ellos resolviéndola sin condiciones y el segundo sin que deba resolverla todavía, aunque el tiempo se aproxima.

En general, el parecer internacional es que se produce un elevado grado de concentración que llega a 6,500 puntos en el HH Index en el segmento de los canales deportivos, por lo que lo más probable es que el IFT debería condicionar la operación a la venta de algunos canales deportivos, para que la concentración y el grado de opciones para el consumidor no disminuyera en el sector deportivo, de modo que se pudieran prever posibles aumentos de precios en ese sector.

La verdad es que una fusión de dos grandes conglomerados ocasiona grados de concentración globales debido a las fuertes sinergias que se ocasionan también en otras áreas, como ahorros financieros, despidos de personal, y eliminación de un fuerte competidor, a lo que podríamos añadir muchas otras desventajas para la competencia.

Ya hemos transcrito muchos artículos en donde se habla del capitalismo gris, un nivel en donde las empresas se burocratizan y ya no hacen grandes apuestas por la innovación, lo que se ha detectado en muchos sectores. Éste no es un sólo problema del sector de las telecomunicaciones, sino que se ha extendido de manera generalizada a toda la industria.

A juicio de un servidor, hay que volver al enfoque estructuralista propio del análisis de las concentraciones de los años sesenta hasta setenta, hasta antes de que los Chicago Boys llenaran de adoctrinamiento del pensamiento único el mundo entero, y México especialmente, aunque ahora estén un poco desprestigiados por el cambio de régimen de la cuarta transformación.

En la escuela de Harvard y la estructuralista podía ser suficiente un incremento de 5% de participación de mercado para que se objetara la fusión de dos bancos medianos. El mercado es como un zoológico que para su cabal funcionamiento, como señala Zamagni, requiere de múltiples variedades de tamaños y de tipos sociales. Para dar satisfacción plena a las necesidades de los seres humanos, la eficiencia dejará de considerarse como el único fin del mercado y de la economía, incluyendo la participación de múltiples pequeñas y medianas empresas y formas cooperativas de asociación y de agentes económicos surgidos de la economía solidaria. Un competidor no es un enemigo —la competencia posicional—, sino un contrincante en el juego del mercado, que no debe ser objeto de odio y sobre el que debe prevalecer el colaborar que el competir. La eficiencia —mayor riqueza por sí misma— termina deshumanizando al mercado, consecuencias que ahora sufrimos en sus plenas consecuencias. Se olvida que la competencia no es un fin en sí mismo, que hay obligaciones de solidaridad hacia el mismo, con el que se comparte una misma naturaleza humana, razón por la cual la ética empresarial señala que no debe ser considerado un enemigo a exterminar, por no tratarse de la ley de la selva, sino de una unificación del campo de juego para que las empresas puedan operar, eso y no más que eso.

Además, si deja de ponerse el énfasis en la necesidad de evitar la creación de posiciones dominantes como uno de los fines del derecho antitrust, la solidaridad se ve seriamente perjudicada y la finalidad de la 4T de separar el poder político del económico en las empresas se logra como parte de las finalidades económicas de ésta —lo que no será nada fácil por otro lado— y por donde no nadan las tendencias actuales del derecho de la competencia contemporáneas, que tanto daño han hecho al propio derecho de la competencia. La decisión sobre la concentración señalará la temperatura de los órganos antitrust en la materia.

