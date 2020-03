Lo que está en juego en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses es mucho, por el daño que un segundo mandato de Trump podría causar a Estados Unidos y al mundo, pero incluso si Trump es derrotado en noviembre, los estadounidenses deben analizar los problemas más profundos que hicieron posible su presidencia

Cambridge. La experiencia de los últimos tres años ha destrozado el mito de que la Constitución de Estados Unidos por sí sola puede proteger la democracia estadounidense de un presidente narcisista, impredecible, polarizador y autoritario. Pero los problemas del país no se limitan a la amenaza en la Casa Blanca. Todos los estadounidenses también son responsables del estado actual de las cosas, porque han descuidado las instituciones críticas e ignorado las intensas debilidades estructurales que crearon las condiciones para que surja un demagogo como Trump en primer lugar.

Al menos tres grandes fallas subyacen a los problemas estructurales actuales de Estados Unidos. El primero es económico. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró un crecimiento no sólo rápido sino también ampliamente compartido, con salarios para la mayoría de los trabajadores que registraron aumentos en la productividad a una tasa de alrededor de 2% por año, en promedio. Este crecimiento fue impulsado por las instituciones del mercado laboral, como los salarios mínimos y los sindicatos, y por los cambios tecnológicos que generaron buenos empleos (bien remunerados y seguros) para la mayoría de los trabajadores estadounidenses.

Estos avances institucionales comenzaron a desmoronarse en la década de 1980. Los buenos empleos comenzaron a desaparecer, la desigualdad comenzó a ampliarse, la mediana de los salarios reales (ajustados a la inflación) se estancó y los salarios reales para los trabajadores de baja educación en términos reales comenzaron a caer. Una variedad de factores impulsó este cambio, incluyendo la erosión del salario mínimo federal, nuevas leyes y sentencias judiciales que socavan la negociación colectiva, cambios en las normas de fijación de salarios, el comercio con China y la deslocalización y la automatización.

Las importaciones baratas y las tecnologías de automatización inicialmente redujeron el empleo en muchas industrias ligeras, como textiles, prendas de vestir y muebles. Pero con la difusión de las tecnologías robóticas, pronto siguieron las industrias pesadas. Históricamente, el declive de algunas industrias se había encontrado con la creación de otras nuevas que ofrecían buenos empleos al menos a algunos de los trabajadores desplazados. Pero ese proceso comenzó a romperse en la década de 1980. Desde entonces, y especialmente desde alrededor del 2000, la carga del cambio económico ha caído cada vez más en las comunidades de clase media (y a menudo blancas).

La segunda falla es política. El sistema democrático podría haber dado voz a los estadounidenses económicamente desfavorecidos, proporcionando así un correctivo a las tendencias económicas antes mencionadas. Pero el sistema falló por una variedad de razones, sobre todo porque el poder político fue redistribuido cada vez más lejos de los votantes de la clase media en las últimas décadas.

Muchos atribuyen ese cambio al papel cada vez mayor de la “política monetaria”: contribuciones de campaña, cabildeo tradicional y la eliminación de las restricciones al gasto político corporativo por el fallo de la Suprema Corte en el 2010 del caso Ciudadanos Unidos. Pero un factor aún más relevante puede haber sido el surgimiento de la “política de estatus”, mediante la cual el poder político se acumula de manera desproporcionada entre las élites bien educadas y adineradas.

Los emprendedores tecnológicos, los magnates de Wall Street y los consultores de gestión se han vuelto cada vez más influyentes en Washington, DC, no sólo porque son ricos sino porque parecen representar una competencia ilustrada.

Una tercera falla se refiere a la pérdida de confianza en las instituciones. Las instituciones estadounidenses y las élites no sólo no pudieron evitar la crisis financiera del 2008 y la posterior recesión, sino que fueron cómplices en ello. Cuando se produjo, millones de familias perdieron sus hogares y medios de subsistencia mientras Wall Street fue rescatada.

Éstas son las condiciones que enmarcaron la victoria de Trump, quien aún podría disponer de una ola de información errónea para ganar la reelección en noviembre, especialmente si la oposición sigue fracturada. Pero incluso si Trump es derrotado, la tarea de reformar radicalmente las instituciones económicas y políticas de Estados Unidos apenas habrá comenzado.

¿Cómo sería una agenda efectiva de reforma anti-Trump? Para empezar, debe incluir un plan para generar más buenos empleos. Este objetivo es diferente de simplemente fortalecer la red de seguridad social (que es necesaria, pero insuficiente) y está muy separada de los esquemas de diversión como un ingreso básico universal.

Crear buenos empleos requiere mayores inversiones en tecnologías que aumenten la productividad de los trabajadores y generen nuevas oportunidades de empleo. También requiere instituciones del mercado laboral más fuertes y protecciones para los trabajadores, incluidos salarios mínimos y convenios colectivos que induzcan a las empresas a establecer relaciones a largo plazo con sus empleados, en lugar de optar por la automatización o la deslocalización que remplaza la mano de obra. Del mismo modo, una mejor regulación y una aplicación antimonopolio más fuerte reducirían el poder del mercado laboral de las grandes corporaciones y fomentarían más competencia e innovación, preparando el escenario para un crecimiento más rápido de la demanda laboral.

La agenda también debe incluir reformas para dar a la mayoría de los estadounidenses una voz en política una vez más. En la década de 1960, el politólogo Robert A. Dahl llegó a la conclusión de que la mayor parte del poder en la política local no residía en élites de alto rango o partidos políticos, sino en personas habituales que se dedicaban activamente a los asuntos locales. Es posible que ese hallazgo nunca haya sido completamente cierto (el estudio de Dahl se centró en New Haven, Connecticut); no obstante, debemos aspirar a una política dirigida por los ciudadanos.

Aquí, la prioridad debería ser romper las relaciones acogedoras entre los políticos, los CEO, consultores y amigos financieros. Eso requerirá cambios sistemáticos en la forma en que se regula el acceso a los políticos y los principales funcionarios públicos, así como una mayor transparencia en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. También sería útil crear nuevas agencias para representar los intereses del trabajo y otros grupos descuidados.

Finalmente, la agenda debería aumentar la independencia de la burocracia y el Poder Judicial de Estados Unidos. Por ejemplo, los nombramientos discrecionales de las nuevas administraciones presidenciales podrían reducirse para permitir una mayor continuidad de la experiencia entre las agencias, y los comités bipartidistas o no partidistas de jueces superiores y académicos legales podrían decidir los nombramientos judiciales. El refuerzo de la autonomía burocrática y judicial puede parecer una respuesta paradójica a la pérdida de confianza en las instituciones. Pero para recuperar la confianza del público, las instituciones de Estados Unidos deben funcionar de manera adecuada e imparcial, y eso no puede suceder sin experiencia burocrática y judicial.

Mucho está en juego en las próximas elecciones. Pero derrotar a Trump no es suficiente. Los estadounidenses deben abordar las causas profundas de su prosperidad perdida, señalando la participación democrática y disminuyendo la confianza en las instituciones. La forma de hacerlo no es adoptando la polarización, sino trabajando hacia un pacto social más amplio e inclusivo.

El autor

Daron Acemoglu, profesor de Economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, y de El estrecho corredor: Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad.