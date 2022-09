Ken Salazar no hace box de sombra

El embajador Ken Salazar se ha convertido en una figura protagónica en el escenario político de México. No es frecuente.

Las circunstancias le obligan a serlo. No es materia optativa cuando el presidente López Obrador ha incumplido algunos apartados en materia energética del T-MEC, pero sobre todo, cuando Estados Unidos se ha convertido en blanco frecuente de críticas y burlas desde Palacio Nacional.

El embajador de Estados Unidos nos recibió ayer en su casa a Luis Miguel González, director de El Economista, y a quien escribe estas líneas.

Amable y sonriente Ken Salazar pide a uno de sus ayudantes algo de tomar para los invitados. Elijo agua de sandía. Fresca respecto al entorno reciente de la relación bilateral.

Un mes atrás, el presidente de México se burló de la decisión que tomó el gobierno del presidente Biden sobre el inicio de consultas sobre el T-MEC. AMLO amenazó con responder a la acción de la Casa Blanca con un anuncio que daría el 16 de septiembre.

“No me preocupo mucho de lo que están diciendo”, comenta el embajador sin mencionar a AMLO. “Me importan más los resultados”. En efecto, lo de las mañaneras, box de sombra. La realpolitik es otro escenario. “Como embajador no me conviene (participar) en una guerra de palabras”.

¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que el presidente mexicano cambiara de opinión sobre su amenaza del 16 de septiembre?

El Embajador responde: “El presidente Biden tiene mucha experiencia por todo el mundo, y tiene los desafíos y los problemas de todo el mundo en sus manos. Él sabe que la relación entre Estados Unidos y México es para siempre”.

Al inicio de este mes, el presidente Biden envió una carta a AMLO. La forma es fondo. Su método de comunicación es el que tanto gusta utilizar a AMLO cuando desea sostener interacción con el exterior. ¿Qué le escribió Biden a AMLO?

El embajador muestra su perfil político: “La carta del presidente habla de la importancia de la economía, de la relación México-Estados Unidos, de la importancia de la energía renovable y del cambio climático”, indica. Y de inmediato, menciona la palabra que más excita a AMLO: soberanía.

En la carta, Biden también hace mención sobre el “respeto a la soberanía. Y eso es fundamental para el presidente Biden: ver la relación entre socios, no como una nación superior a otra”.

Frente al box de sombra de AMLO, Ken Salazar no se sube al cuadrilátero.

