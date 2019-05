La consideración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las inversiones se encuentra en crecimiento como resultado de un enfoque más amplio de los inversionistas al momento de evaluar los riesgos de los activos, incluyendo aspectos extrafinancieros, como por ejemplo el impacto del cambio climático y/o la relación con las comunidades. Asimismo, se trata de activos que entregan generalmente mayor rentabilidad, como señalan diferentes estudios, especialmente si la inversión se focaliza en aquellas compañías con mejor desempeño ASG en su sector (best in class). La compra de acciones de éstas y la venta de los worst in class (20% mejor y peor clasificadas, respectivamente), entregaron 6.6% de rentabilidad anual en Europa y 3.3% en EU, entre el 2014-2017, según datos de Amundi (2019).

Las modalidades para incorporar estos criterios han venido evolucionando desde un inicial enfoque de exclusión de actividades y sectores hasta la evaluación del desempeño, de manera directa por el inversionista en aquellos institucionales de mayores dimensiones o a través de analistas especializados. La evaluación se realiza, además, comparando con los pares del sector, a manera de poder contextualizar a la compañía con los riesgos, oportunidades y tendencias de su industria. De esa manera, el inversionista puede seleccionar aquéllas con mejor desempeño y penalizar a las que no cuentan con una gestión tan avanzada y están más expuestas a riesgos.

Existen diferentes analistas a nivel internacional, incluyendo especializados en temáticas concretas dentro del universo ASG (ej. cambio climático). Cabe destacar a RobecoSAM (SAM), cuyo cuestionario es completado por las compañías para ser evaluadas de cara a la inclusión en los Dow Jones Sustainability Indices, de referencia internacional y regional, además de los pioneros en la materia. En este caso, la evaluación de las compañías se realiza a partir de su información pública, la que aportan en el cuestionario y un análisis de su presencia en medios. Es una modalidad que requiere de un involucramiento más activo de la compañía que otras iniciativas en que las que sólo se toma la información que esté pública, sin requerir información adicional y privada a las empresas (ej. evaluación de FTSE Russell).

En este momento, aquellas compañías invitadas a participar de la evaluación de RobecoSAM se encuentran en el período de respuesta; se trata de 280 en la región (incluyendo Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), 67 en México. Cabe destacar la oportunidad de mejora de las compañías mexicanas en cuanto al volumen de ellas que finalmente participan del cuestionario y el liderazgo en sus sectores; en la edición del 2018 del índice regional MILA DJSI, 13 compañías mexicanas fueron incluidas, 31% del total, que se contrapone con el mayor peso que tienen por capitalización las compañías del país en el MILA. Por temáticas ASG, son las compañías de Colombia y Brasil las que cuentan en general con mayor puntaje, como puede verse en los ejemplos incluidos en la versión en español del Sustainability Yearbook de RobecoSAM (2019).

Las iniciativas de evaluación ASG requieren cada vez de mayor información pública, en el caso del cuestionario de RobecoSAM destaca la solicitud para gobierno corporativo desde el año pasado. Ello va de la mano de la exigencia por parte de los mercados de valores para las empresas listadas e incluso por regulaciones nacionales, como ya ocurre en Europa. La exigencia de los mercados de valores se da para índices específicos y en los casos más avanzados para el conjunto de compañías cotizadas, en un movimiento iniciado en 1999 con el lanzamiento del primer Dow Jones Sustainability Index global.

Considerar criterios ESG en la inversión es visto ya como un deber fiduciario por aquellos inversionistas más avanzados. Destacados líderes como Larry Fink, CEO de BlackRock, han lanzado llamadas al respecto. Por un lado, se señala que el resguardo de sus intereses incluye la gestión de los riesgos socioambientales y una gobernanza sólida, para velar por el valor de la compañía, y asimismo que éste está vinculado a la construcción para el conjunto de grupos de interés, con enfoques de permanencia en el tiempo. Existe un cambio de enfoque que demandará cada vez en mayor medida de aquellas compañías que quieran atender las oportunidades de financiamiento para seguir creciendo, con propósitos que incluyan la sustentabilidad.

*Manager de Sustentabilidad en Valora Americas Twitter: @pabloarcofer

