Si nos atenemos a la información de la banca a enero que recién dio a conocer la CNBV, a pesar de la caída del 18% de las utilidades, con una morosidad del 2.7%, y un IMOR ajustado del 5.3%, se podría pensar que hasta ahora el efecto de la pandemia y la crisis que enfrenta nuestro país se ha logrado contener en ese tan nodal sector.

Frente a la amenaza que se visualizaba, incluso una morosidad del 12% en consumo, 3.4% en comercial no se ve tan preocupante. Sin embargo, los expertos coinciden en que la película aún no ha terminado, máxime el inició económico tan difícil de este 2021. La propia CNBV de Juan Pablo Graf no tiene la menor intención de bajar la guardia.

Hasta ahora los resultados responden además a los Criterios Contables Especiales implementados en marzo del 2020 para hacer más flexible el manejo de la cartera, así como al diferimiento por seis meses que se otorgó a los acreditados.

Esto benefició a 7.2 millones de clientes por 890,000 mdp a enero y fruto de ese esfuerzo, según informó el mismo Graf, 83% sigue al corriente, 12% requirió reestructura y el 5% de plano ya no pagó, lo que equivale a 107,000 mdp. Gran diferencia vs la crisis de 1995 es la capitalización de los bancos. También la CNBV restringió la entrega de dividendos que sumó capacidad por 100,000 mdp en 2020. Esta medida podría mantenerse. Graf explica en entrevista que se va a evaluar. Obvio serán determinantes las pruebas de estrés que se volverán a repasar a finales de este mes. Ya se han utilizado escenarios en los que la pandemia aún no se controla y el proceso de vacunación no camina.

Aún así Graf descarta que el IMOR pueda rebasar el 4%, pese a que reconoce aún hay riesgos importantes en el segmento Pymes. Quizá también hay que considerar que muchos grandes corporativos tampoco podrán salir de sus apreturas en las siguientes semanas.

Entre los bancos, los pequeños tienen desde ahora marcaje personal. Durante la convención de la ABM que preside Daniel Becker se explicó que éstos, que constituyen 0.4% de los activos del sistema, deberán entregar pronto un plan de acción preventivo con acciones orientadas a fortalecer su capital. El funcionario descartó que pueda repetirse otro caso como Famsa de Humberto Garza, cuya circunstancia fue punto y aparte.

Como quiera demasiado pronto para cantar victoria en la banca.

Igual Posadas pondera el concurso mercantil

Además de la firma de exhibición cinematográfica Cinemex de Germán Larrea y que lleva Rogelio Vélez, otra compañía que se dice también ha evaluado la utilización del concurso mercantil para dar espacio a las complicaciones de su balance, es el Grupo Posadas que preside Pablo Azcárraga y que lleva Juan Carlos Azcárraga. Los flujos de esta firma se han constreñido fuerte desde el año pasado al ritmo de la caída que enfrenta el turismo, y sigue pendiente la reestructura de sus bonos por 393 mdd. Recién le platicaba de la baja de Rothschild como el agente financiero para sacar adelante ese proceso, y su posible relevo. Veremos los que finalmente se determina.

Carta a Zaldívar otro golpe a la confianza

Y si se habla de acciones públicas que merman la confianza del sector privado, ayer se difundió la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigida a Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, en donde se pide que el Consejo de la Judicatura investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue el que otorgó a dos firmas de energía renovable la suspensión provisional contra los cambios a la Ley Eléctrica. Obvio la inédita misiva genera una enorme presión de cara a la suspensión definitiva que se espera en un plazo máximo de 15 días para poder profundizar en la discusión y no luce nada bien un gesto de esa naturaleza del primer mandatario en demerito del poder judicial.

