Enojo, fantasma que recorre México

“Un fantasma recorre Europa”, si parafraseamos la frase inicial del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, afirmaríamos que “un fantasma recorre México”, el creciente descontento, inocultable, pese a la narrativa presidencial.

“Ya vendrán otros tiempos”, dijo ayer 6 de diciembre, el Presidente López Obrador luego de prolongada exposición de “su vocación democrática” y, sin querer, contradijo su negación a que sus políticas públicas acumula agraviados en el México Real.

Crucial error agraviar a los marchistas del 13 de noviembre con el mote de ignorantes manipulados. “Un fantasma que recorre México”, el enojo de las clases medias dañadas y agraviadas por las políticas del Gobierno de la República.

Seguridad, cobijada en zona gris la doctrina oficial

Con manejo a la Mark Twain de las estadísticas, el gabinete de seguridad mantiene inamovible la doctrina oficial de “dejar hacer y dejar pasar” cobijándose en la zona gris que divide al fuero común del fuero federal.

Así, la expansión que “abrazos no balazos” propicia las extorsiones, la venta de protección, los poderes paralelos que ejercen bandas del crimen organizado en tantos Estados, mientras la FGR no atrae los casos, se quedan en el fuero común.

Si no hacen algo, podría hacerse realidad el relato de “El Padrino”: “Don Corleone tiene en el bolsillo a jueces y policías locales” y el fracaso en seguridad será el fracaso de la “revolución de las conciencias” y su legado será un puñado de cenizas.

Candidatos por “consenso”, no por encuesta

En los años que Vargas Llosa describió injustamente como “la dictadura perfecta”, los aspirantes a un candidatura debían ser bien vistos por el Presidente, claro, pero eran evaluados rigurosamente.

Los Presidentes querían Gobernadores afines en cada Estado, pero también capaces de hacerse cargo de gobernar, porque gozaban de más autonomía de la que hoy se reconoce. Así, los aspirantes debían probar que poseían el temple para el puesto.

No pasaban la prueba quienes no eran capaces de soportar adversidades y dificultades sin acudir a pedir ayuda al Presidente. Otros tiempos, sí, los del dedazo por consenso, no por encuesta.

NOTAS EN REMOLINO

Esta semana, seguro, será ratificado como titular del SAT Antonio Martínez Dagnino, con futuro transexenal, dicen los que saben... Muchos experimentados analistas afirman que será difícil una ruptura del Presidente Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Monreal. “Tienen mucha historia juntos”, dicen... Publicó el Gobierno de la República su plan de seguridad para el resto del sexenio. ¿Cómo dice el argot policial? Dead on arrival, muerto a la llegada... Se despide el embajador de China Zhu Qingqiao, seguro que deja terreno abonado para mejor relación entre su país y México... Ni en los peores tiempos del neoliberalismo se usó al Canal del Congreso para hacer descarada propaganda del Gobierno en turno. Se dejaba margen para la pluralidad del Congreso de la Unión. Otros tiempos, otros hombres, otras mujeres... Si Mario Delgado no se apura, los despidos facciosos en Morena pueden crear divisiones inaceptables... Para la nostalgia, decía Clive Staples Lewis: “nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros” ...