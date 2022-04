En torno a la operación del nuevo modelo de IMSS-Bienestar siguen los puntos sueltos sin que nadie explique bien a bien cómo irá transitando todo el proceso. Por un lado, está el objetivo expresado de que para fin del 2022 las entidades seleccionadas habrán transferido todas sus unidades médicas al Instituto que dirige Zoé Robledo.

Se habla de que se empezará primero solamente con los 3 estados de menor tamaño -Nayarit, Colima y Tlaxcala. El primero ha sido Nayarit cuyo gobernador Miguel Ángel Navarro ni tardo ni perezoso el fin de semana ya hizo entrega al IMSS de la operación de sus 261 Centros de Salud y 16 hospitales más uno en construcción.

Por otro lado no está claro cómo quedará la relación de las entidades con el Insabi. Si el IMSS se hará cargo de toda la atención médica, ¿qué le quedará hacer al Instituto que lleva Juan Ferrer? ¿Éste quedará solamente a cargo de las compras de insumos? Y ¿seguirá firmando sus respectivos acuerdos con las entidades? De ser así, entonces habrá doble convenio de las entidades; por un lado con el IMSS para operarles los hospitales y por otro lado con el Insabi para seguirse haciendo cargo de las compras y darles recursos en especie.

Otra duda que queda abierta es en torno a si el presupuesto otorgado a IMSS Bienestar es suficiente para operar la infraestructura y los trabajadores para otorgar toda la atención médica de la población no derechohabiente en cada entidad incorporada.

Aparte, no se ha aclarado qué pasará con la atención de tercer nivel, porque se ha expresado que el nuevo esquema está centrado en primero y segundo nivel, con enfoque en prevención. IMSS Bienestar no incluye atención de alta especialidad.

El tema de IMSS Bienestar está aún difuso y parece más bien un galimatías que irán armando conforme la marcha en los siguientes dos años. Está también el obstáculo de todos aquellos gobernadores que ya están anticipando no incorporarse al nuevo esquema pues no le ven ni pies ni cabeza, y no sólo son los no adheridos pues incluso por ahí hay algunos gobernados por Morena que no le entrarán. De los estados que siguen sin adherirse al Insabi hasta el 2021 eran: Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas.

Lo único claro hasta el momento es que Zoé Robledo estará tomando mucha fuerza con un evidente mayor coto de poder en cada entidad con la que vaya firmando.

Mientras tanto, el Insabi, de Juan Ferrer, sigue perdido en el horizonte pues aquel intento de convocar una reunión el pasado lunes en Acapulco para supuestamente actualizar el Compendio de Insumos de la Salud, quedó en quimera, porque claramente conforme la ley esa atribución es del Consejo de Salubridad General. Está bien que para la 4T la ley es algo sin importancia y casi como un estorbo, pero una cosa es eso y otra que quieran atribuirse labores tan significativas como la definición de insumos a incluir en las compras, algo que la ley define que le corresponde al órgano colegiado que es el CSG.

Por salir reglamento de la SS

Nos dicen que la Consejería Jurídica de Presidencia ahora sí ya dejará salir para su publicación el nuevo Reglamento interno de la Secretaría de Salud, con lo cual ya se concretarán finalmente todos aquellos cambios de adscripción para la nueva subsecretaría que lleva Hugo López-Gatell. Eso significa que en los hechos hasta hoy en día no se ha concretado jurídicamente ninguno de aquellos cambios anunciados en el 2020, incluida la adscripción de Cofepris a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

O sea que tampoco el subsecretario tiene aún control jurídico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) y del Centro Nacional del Programas Preventivos y Control de Enfermedades, áreas a las que prácticamente les duplicaron el presupuesto desde el 2021.

Continúa rezago en Cofepris; digitalización abre esperanza

En la industria de medicamentos siguen preocupados por el rezago en trámites del regulador sanitario Cofepris. Hay laboratorios, nos dicen, que para lograr un registro sanitario de un genérico llevan más de un año esperando respuesta, cuando el tiempo reglamentario son seis meses.

Donde sí están viendo que las cosas se mueven gracias a los cambios como la digitalización en Cofepris, es en trámites como la segunda prórroga y subsecuentes; ahí la respuesta es automática. Asimismo, ven con buen ánimo las video-verificaciones con las que el regulador pretende reducir los tiempos de atención para la obtención de certificados de buenas prácticas de manufactura (GMP’s), sin embargo por ahora sólo están limitados para visitas internacionales.

La expectativa es que, con los cambios aplicados por el comisionado federal Alejandro Svarch, lo operación de Cofepris se concentre en la atención de los rezagos y que los trámites que se vayan ingresando ahora sí salgan en los tiempos que marca la ley.

Difícil que lo de la India camine

Y hablando de Cofepris, nos comentan quienes saben que los acuerdos en la visita a India al menos en lo referente a medicamentos, se quedarán en buenos deseos. Aquí el tema es que la agencia sanitaria de la India no es de alto nivel, como son las agencias que el regulador sanitario mexicano reconoce, estando ya en el nivel alcanzado ante OPS/OMS.

Actualmente, agregan, la única forma de que se acepten productos indios fast-track o se reconozcan GMP’s de productos indios, es que sean emitidos por agencias estrictas y de alto nivel como la estadunidense FDA o la europea EMA o que el producto ingrese por solicitud de las instituciones de salud (bajo acuerdo de equivalencia para traer medicamentos sin registro sanitario).

maribel.coronel@eleconomista.mx