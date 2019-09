El trigo es el cereal más utilizado para consumo humano en el mundo, por arriba del maíz. Se ubica en el primer sitio en superficie cosechada y volumen comercializado en el mercado internacional, mientras que, en producción, se ubica en el segundo sitio, sólo después del maíz

Durante el ciclo comercial 2018/19 (julio del 2018 a junio del 2019), se cosecharon 215.3 millones de hectáreas de trigo en el mundo, con una producción de 730.5 millones de toneladas, de acuerdo con del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estas cifras representan decrementos de 1.4 y 4.1%, respectivamente, respecto al ciclo previo, en que se alcanzaron niveles históricos de producción.

Por otra parte, los inventarios mundiales representan 37.5% del consumo y se ubican en 275.5 millones de toneladas, su segundo máximo histórico, sólo después del nivel alcanzado el ciclo previo.

De la producción mundial, 67.2% se cosechó en los cinco principales productores: Unión Europea (18.7%), China (18.0%), India (13.7%), Rusia (9.8%) y Estados Unidos (7 por ciento).

El rendimiento promedio mundial fue de 3.39 toneladas por hectárea. Las estimaciones para el ciclo 2019/20 ubican a la producción, los inventarios y los rendimientos con crecimientos anuales y en niveles récord.

Al igual que la producción, el consumo mundial está muy concentrado. Los cinco principales consumidores participan con 56.4% del total: China (17.0%), Unión Europea (16.8%), India (13.0%), Rusia (5.5%) y Estados Unidos (4.1 por ciento).

México participa con 1.0 por ciento. Se prevé que el consumo mundial siga creciendo y se ubique en su máximo histórico en 2019/20, con 754.5 millones de toneladas.

Según la FAO, el consumo per cápita mundial de trigo es el más alto de los cereales, con 67.2 kg anuales en el 2018. Los países con el consumo per cápita más alto son Turquía (209.7 kg), Egipto (186.2 kg) e Irán (166.4 kg). México se ubica por abajo del consumo per cápita mundial con 48.9 kg anuales.

El trigo es el cereal más comercializado en el mercado internacional. Cerca de una cuarta parte (23.8%) de la producción mundial se destina a este mercado. Rusia, Estados Unidos y Canadá son los principales exportadores. En el ciclo 2018/19, sus exportaciones representaron 49.8, 49.7 y 77.0% de su producción, respectivamente. Los principales países importadores son Egipto, Indonesia y Argelia.

Los precios internacionales parecen reflejar los altos niveles de producción y de inventarios del grano en los años recientes y, aun cuando parecen mostrar cierta recuperación, todavía se encuentran relativamente bajos; a pesar de que han crecido alrededor de 30% respecto al mínimo observado a finales del 2016, todavía se encuentran muy por debajo del máximo nivel que presentaron a finales del 2012.

En la segunda parte de esta nota se abordarán aspectos del mercado del trigo en México, muchos de los cuales pueden consultarse en la página de FIRA, www.fira.gob.mx, en la sección de Capacitación e Información/Estudios económicos.

*José Antonio Juárez es especialista de la Subdirección de Análisis del Sector en FIRA. La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

