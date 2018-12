Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Tío Ben (Hombre Araña)

Estos días, se estrenó en varios países la nueva película de Sony y Marvel Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde el protagonista, Miles Morales, usa tenis de marca Nike (Air Jordan 1 Retro High Origin Story). La empresa Nike aprovechó la publicidad cinematográfica para lanzar la versión real de dicho modelo a un precio de 160 dólares. Los tenis se vendieron de inmediato por e-commerce y en las tiendas, en donde se reportaron varias disputas entre compradores interesados en este modelo. La división de tenis de Nike representa 66.3% del total de sus ingresos y, en esta división, la marca Jordan representa 24.4 por ciento. Desde hace tiempo, se presenta un fenómeno de mercadotecnia principalmente en la venta de tenis de EU (comienza a imitarse a nivel global). Empresas como Nike producen una edición limitada de un modelo de tenis, los anuncian varios días antes de la fecha de lanzamiento, limitan la compra a uno o dos pares por comprador, generando así una demanda extraordinaria. Una y otra vez hemos comentado el sentido común y el reconocimiento de estas señales que todo inversionista debe atender en el proceso de decidir las empresas en las que desea ser dueño a través de la inversión bursátil, no sin antes profundizar en aspectos más fundamentales. ¿A usted y a su círculo de amigos les gusta la marca Nike?

REPORTE 2T19 Y PRECIO OBJETIVO CON POTENCIAL DE 34% EN DÓLARES. El reporte financiero correspondiente al II Trim del ejercicio 2019 se conoció el pasado jueves 20 de diciembre luego del cierre del mercado. El consenso esperaba una utilidad por acción de 0.46 dls vs 0.45 dls del mismo trimestre el año anterior. De 27 analistas que cubren la empresa, 15 de ellos (58%) tienen una opinión de Compra con un precio objetivo de consenso de 88.52 para finales del 2019. No obstante, revisiones más recientes (una semana) de analistas de Oppenheimer y Morgan Stanley son 90.0 y 103 c/u. El precio promedio de ellas (96.5) equivale a un rendimiento de 34.0% en dólares vs al precio actual (72.14). Como siempre, además del reporte, habrá que atender en especial la guía de los siguientes reportes.

OPORTUNIDAD A MAYOR PLAZO. Como otras emisoras que han sufrido bajas recientes, analistas internacionales coinciden en oportunidad en Nike a mayor plazo. Cada cierto número de años, Nike enfrenta un desafío a su dominio en vestimenta deportiva y en la mayoría gana. Los inversores que han utilizado estos desafíos como oportunidades para comprar acciones también han sido ganadores. Hace varios años, su competidor Under Armour usaba ropa ajustada y elástica para atraer consumidores. Más recientemente, los tenis Adidas parecían estar ganando terreno. A Under Armour le fue mal después de perder importantes canales de distribución con la quiebra de la cadena de tiendas Sports Authority, mientras que la fuerza de publicidad de Nike está venciendo hoy a la marca Adidas. Nike entiende la imagen que atletas y aspirantes a atletas buscan proyectar y los ayuda. El resultado es un crecimiento lento, constante y rentable por el que vale la pena pagar. El múltiplo P/U actual de Nike es casi 60.0x, pero incluye una temporada navideña por la cual la compañía tomó cargos para explotar y el recorte de impuestos en años posteriores. La pérdida de 921 mdd de ese trimestre no se repetirá. El P/U estimado del consenso para el próximo año es de 30.0x y para el 2021 de 20.0x. Nike depende de patrocinar atletas para impulsar su marca. Su acuerdo más conocido fue con Michael Jordan (leyenda NBA) en 1984. Cuando el mariscal de campo Colin Kaepernick perdió su carrera en la NFL, por declaraciones y acciones controvertidas, parecía que la inversión de Nike en él se había perdido. Pero en cambio, Nike lo convirtió en su imagen de otoño. La mayoría de los jóvenes en EU apoyó la decisión de Nike y el precio de las acciones de Nike se disparó a máximos históricos.

COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN. A pesar de mantener un avance en el año de más de 16.0%, el sentimiento de incertidumbre por un menor ritmo económico global ha contaminado también el precio de la acción en semanas recientes. Desde su máximo en octubre acumula una caída poco mayor a 16.0 por ciento.

