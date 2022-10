Dos Bocas: sin estudios hidrológicos

En medio de la visita de Adán Augusto López Hernández al Congreso para promover el voto a favor de la minuta del Senado para Guardia Nacional, caía una intensa lluvia sobre Tabasco. Y mientras el auditorio vitoreaba enérgicamente con gritos de ¡presidente!, mi teléfono no paraba de sonar con imágenes y videos tomados por valientes trabajadores y vecinos desde la Refinería de Dos Bocas: en ese mismo momento, la obra más costosa y también la más opaca de este gobierno estaba bajo el agua, pero no solo Dos Bocas, reportes oficiales informaban que el 80% de Paraíso “la capital energética” del país se encontraba inundado, afectando a cientos de familias.

Históricamente, Tabasco tiene un serio problema de inundaciones debido a las precipitaciones pluviales de enorme magnitud que se dan a partir de cada octubre, por eso es importante que toda infraestructura que se realice en el estado cuente con los estudios de hidrología y de inundabilidad correspondientes, ya que, si no los realizan los cauces de los ríos cercanos o masas importantes de agua pueden verse afectados por la obra. Por supuesto hasta el día de hoy, no sabemos si la Refinería cuenta con un estudio hidráulico de esta naturaleza.

Paraíso, es una zona importante de manglares que está catalogada como una zona de riego por la erosión marina, y justamente los manglares actúan como vasos reguladores, es decir, sistemas naturales de control de inundaciones. En los terrenos donde es construida la refinería, no solamente se talaron cientos de hectáreas de manglares, sino también sepultaron varios vasos reguladores, además, de que un rio importante aledaño, por el cual fluía el agua de lluvia hacia el mar, fue prácticamente sellado por las obras secundarias.

También se hicieron viviendas de un día para otro para recibir a la nueva población extranjera y de otros estados, miles de trabajadores llegaron a campos habitacionales, para lo cual rellenaron terrenos verdes que contenían otros varios vasos reguladores cercanos a esta zona.

La semana pasada estuve en un Twitter Space organizado por Gonzalo Monroy, un experto en el tema, y diversos especialistas aseguraron que la refinería debió estar construida cuando menos de cinco a siete metros por encima de los vasos reguladores que rellenaron. Por eso, con cada lluvia, la refinería se inunda, y el agua no logra regresar a su cauce.

Efectivamente, en Dos Bocas tienen unas impresionantes bombas que trabajan 24 horas para sacar miles de metros cúbicos de agua de sus instalaciones, la pregunta es ¿a dónde llevan esa agua si ya no hay vasos reguladores ni cauces naturales? Efectivamente, la dirigen a la ciudad.

Que, como todo Tabasco, tiene un sistema precario de drenaje que no cuenta con separación de aguas negras y pluviales, por tanto, no hay la capacidad para recibir tal cantidad de agua y diversas colonias de la ciudad prácticamente estuvieron durante la última semana bajo el agua.

Por eso es urgente que hagan públicos todos los estudios hidráulicos que nos permitan saber cuál es el riesgo de los habitantes de Paraíso, y qué medidas se tomarán en lo inmediato. Como diputada de los tabasqueños elaboré una solicitud de transparencia a Sener, ASEA y a Pemex para conocer estos estudios y la información necesaria para prevenir estas contingencias que ponen en peligro a nuestros ciudadanos.

Lo he dicho en innumerables ocasiones, sin transparencia no hay confianza, y sin confianza el gobierno no tiene razón de ser. Estaré muy atenta.

@PerezSoraya