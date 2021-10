Con la promesa de disminuir los altos costos del gas LP en México, el gobierno de la 4T propuso la creación de un nuevo proyecto llamado Gas Bienestar. Esta filial forma parte de Pemex, la petrolera más endeudada y menos rentable del mundo, y el esquema es muy simple: operar al 100% con subsidios que provienen de nuestros impuestos y de manera sumamente opaca. En su momento, expertos advirtieron que esta decisión, lejos de promover precios mas competitivos, implicaría un alto costo al erario, y lamentablemente, a dos meses de su operación, los resultados lo comprueban.

Según estimaciones oficiales, de agosto que inició el programa a octubre de este año, el precio del gas LP se ha incrementado, tanto en la venta de privados como en Gas Bienestar, en más de 20%. Por ejemplo, un usuario que en agosto pagaba 600 pesos por un cilindro de 30 kilos de gas, hoy paga aproximadamente 735 pesos por uno suministrado por Gas Bienestar y por privados aproximadamente 755 pesos.

Si bien el gas suministrado por la empresa productiva es marginalmente más barato, hay ciertos criterios y costos que revelan el fracaso que ha tenido este proyecto. Según especialistas financieros, porque no hay datos oficiales, la pura adquisición de instalaciones, cilindros, vehículos de transporte, personal y gastos administrativos de la empresa nos costarán poco más de $11 mil millones, además del gasto en infraestructura, cobertura y logística en los que ha tenido que incurrir Pemex, mismos que se suman a las multimillonarias pérdidas de la empresa del estado.

Por otro lado, la realidad es que muchos usuarios siguen optando por comprar el gas para sus casas a los suministradores privados. ¿Por qué? Primero) Gas Bienestar no va a domicilio, tienes que ir al punto de encuentro que varía constantemente. Segundo) No hay estaciones de recarga, evitando que puedas comprar menos de 20 o 30 kilos, únicamente hay sustituciones de cilindros y; Tercero) Las mentiras, ya que los precios no están a la mitad de lo que cobran los privados como lo prometió el gobierno.

Además, una vez más me preocupa la Transparencia Color Chapopote de la 4T, ya que, a pesar de múltiples solicitudes de transparencia, aún no sabemos a ciencia cierta cuánto le está costando a los mexicanos esta operación y el subsidio del gas. Pareciera que lo que busca el gobierno, es tronar a las empresas que se dedican a su distribución, así como monopolizar el servicio de suministro vital para millones de hogares y pequeños negocios en el país.

Controlar el precio máximo del gas LP e intentar monopolizar un mercado que se rige de manera internacional, sabiendo que 70% de lo que consumimos sigue siendo de importación, refleja la ignorancia y poco conocimiento de nuestras autoridades en el sector. Es hora de que Rocío Nahle y Octavio Romero dejen el turismo energético y revelen los efectos y costos que traerá este proyecto a todos los mexicanos. Si la diferencia no es la mitad de lo que veníamos pagando sino apenas unos pesos entre el sector privado y el Gas Bienestar cuya implementación está costando miles de millones de nuestros impuestos, entonces donde quedó aquello de ¿para que no gastes de más ya llegó el gas que sí puedes comprar?

@PerezSoraya