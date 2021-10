A juzgar por la tibia y, digamos, “prudente” reacción de muchos ante la virulenta narrativa presidencial por la “derechización” de la UNAM el bullying de Palacio ha prevalecido por ahora sobre las voces moderadas sobrevivientes del reciente ajuste.

Para muchos el reciente ajuste en el gabinete, forzado por la terca realidad alteró algo más que la dinámica administrativa, favoreció a una de las dos poderosas corrientes en el gobierno que con la complacencia de Palacio pelean el control ideológico.

Desde el inicio del sexenio se confrontan los partidarios de la socialdemocracia con los radicales nostálgicos del “socialismo real”. El affaire de la UNAM concede un tanto a los radicales y sus pulsiones autoritarias en esta nueva y feroz disputa por el alma de la Nación.

Ejemplar entereza de Rosario Robles

Ya no es sólo la versión de un abogado frustrado que creyó consagrarse negociando con la FGR la “cooperación” de la extitular de Sedatu Rosario Robles, es ella quien revela su negativa a emular a Emilio Lozoya.

“Me pidieron inculpar a Peña y Videgaray; soy presa política”, dice desde la frustración de que por el camino de la legalidad no consigue que la justicia federal enmiende el atroz fallo del sobrino de Dolores Padierna.

A quien esto escribe no le consta su inocencia o culpabilidad; sí le consta como los jueces federales torcieron la ley para mantenerla en prisión, lo cual lleva a concluir que estamos ante una presa política, pese a los golpes de pecho del oficialismo.

¿Aguanta el presupuestoa los subsidios?

Han empezado en San Lázaro las negociaciones en comisiones para que, una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos, no perder tiempo en aprobar el presupuesto de egresos, este sí facultad exclusiva de los diputados.

A pesar de la línea, deben revisar a conciencia el presupuesto del gasto, porque la ralentización económica, la inflación y la mayor informalidad podrían crear presiones que, si no se prevén, podrían romper las previsiones de la SHCP.

En la visión electoral que prevalece en el Gobierno de la República, el mantenimiento de las promesas de campaña, sobre todo, la forzada estabilización de precios y tarifas podría hacer financieramente insostenibles los subsidios.

Notas en remolino

La balanza de la justicia ha funcionado en la Suprema Corte de Justicia que ha declarado inconstitucionalidad la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas. Un hasta aquí a los abusos de la figura de “delincuencia organizada” … Seremos prudentes, ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, al hablar sobre las caravanas de migrantes que marchan desde Chiapas… Ahora prohíbe Estados Unidos la entrada de cebolla del estado de Chihuahua. Así poco a poco los intereses norteamericanos presionan y presionan fuerte… No importa que diga Fonatur, no todos los amparos contra trabajos de la obra del Tren Maya son por intereses de los “adversarios” … Me entero del fallecimiento del gran periodista Ángel Trinidad Ferreira, de quien recibí generosa atención en momentos decisivos. Queda sólo aquello de Alberto Cortez: “…cuando un amigo se va, queda un espacio vacío…” Descanse en paz…