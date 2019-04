La semana pasada, tras la formalización de la compra de Fox, The Walt Disney Company Latinoamérica anunció la alineación estratégica de sus unidades de negocios integradas en la región bajo 12 líderes clave.

Diego Lerner, el presidente de The Walt Disney Company Latinoamérica, lo explicó así: “Haciendo foco en las experiencias del consumidor y aplicando un enfoque panregional, nos lanzamos a diseñar una organización que debe destacarse por su agilidad para reaccionar a condiciones cambiantes, y por su versatilidad para hacerlo en múltiples escenarios de negocios con un consistente nivel de éxito”.

Asimismo, el ejecutivo hizo hincapié en la importancia de empezar de cero organizacionalmente de manera que puedan construir su nuevo modelo operativo.

Es así que Guillermo Tabanera, gerente general de Media Networks Sur y Caribe, The Walt Disney Company Latin America, será responsable de las ventas afiliadas y publicitarias de todos los canales operados por The Walt Disney Company, así como de la programación de los canales de entretenimiento general y deportes, y de colaborar en la producción de contenido relacionado con los canales de deportes, para sus respectivos mercados.

Carlos Martínez, proveniente de Fox Networks Group Latin America,asume el rol de gerente general Media Networks, Norte y Brasil, siendo responsable de las ventas afiliadas y publicitarias de todos los canales operados por The Walt Disney Company , así como de la programación de los canales de entretenimiento general y deportes, y de colaborar en la producción de contenido relacionado con los canales de deportes, para sus respectivos mercados.

Fernando Barbosa, general manager de Media Networks, es responsable de la gestión de las producciones locales y distribución de contenidos televisivos de The Walt Disney Company, y de colaborar con Diego Lerner en el gerenciamiento de los canales Disney.

En su rol de distribución de contenidos, Fernando reporta a Janice Marinelli, presidente de Global Content Sales en The Walt Disney Company.

Natalia Scalia, líder de Servicios Directos al Consumidor, The Walt Disney Company Latin America, es también responsable operativa de medios digitales, con el desafío de poner en funcionamiento un centro de excelencia digital para la compañía en toda la región. En su rol de servicios directos al consumidor, Natalia reporta también a Michael Paull, presidente de Disney Streaming Services en The Walt Disney Company.

Martín Iraola, gerente general Out-of-Home, será responsable por las actividades de la compañía de cine, shows en vivo y música, mientras que Federico Alaman, gerente general de The Walt Disney Company México, proveniente de Fox Networks Group México, gestiona los negocios locales de In-Home y Out-of-Home, trabajando en colaboración con los líderes de negocios de la compañía.

Michel Piestun, gerente general de The Walt Disney Company Brasil, proveniente de Fox Networks, manejará los negocios locales de In-Home y Out-of-Home, trabajando en colaboración con los líderes de negocios de la compañía.

Cristina Giosa, chief marketing officer de The Walt Disney Company Latin America, es la responsable de liderar los esfuerzos de la Compañía en marketing y comunicación, incluyendo gestión de marca y franquicias para todos los negocios y propiedades.

Daniela Novick, líder de investigación de The Walt Disney Company Latin America, proviene de Fox Networks Group Latin America, está a cargo de data, análisis de impacto de contenidos, modelos de suscripción y retención.

Por su parte, Juan Verges, chief financial officer de The Walt Disney Company Latin America, es responsable por las finanzas de la compañía y miembro vital para las discusiones de estrategias y la toma de decisiones comerciales en la región. Mercedes De Belaustegui es líder de Recursos Humanos de The Walt Disney Company Latin America.

Reportando a Peter Wiley, chief international counsel para The Walt Disney Company, se encuentra Eugenia Ricardes, chief regional counsel de The Walt Disney Company Latin America, se incorpora a la compañía desde Fox Networks Latin America.

Con esta estructura, Lerner espera lograr una gestión más colaborativa, ágil y adaptable del portafolio de activos de la compañía y la optimización de los recursos aplicados en apoyo de las prioridades estratégicas.

Por último, será también muy interesante ver hacia dónde se dirige la venta de los canales deportivos en gran parte de la región y quiénes serán los tiradores. De entrada, en México ya se escucha posible interés por parte de Televisa y América Móvil. ¿Será?

