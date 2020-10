Tras de que el senador de Morena Gerardo Novelo presentó una iniciativa para modificar la mecánica del IEPS que se cobra a las bebidas alcohólicas, parece que sólo Modelo de Cassiano de Stefano y Heineken de Etienne Strijp se oponen.

De ahí en fuera en la industria crecen los adeptos a una propuesta que pretende eliminar la recaudación ad valorem por otra que fija una cuota por litro a productores e importadores que venden de inicio, o sea a primera mano.

Se plantea 1.40 pesos por grado de alcohol parejo, con lo que se estima se eliminará la elusión que hoy genera el ad valorem por la falsificación de facturas y subvaluación de mercancías.

De hecho se habla de una merma para el SAT de Raquel Buenrostro de más de 8,000 mdp anuales, además de que propicia la ilegalidad con aguardientes de dudosa calidad que consumen millones de mexicanos.

Modelo y Heineken se oponen porque son el 95% de todo el negocio de bebidas alcohólicas del país, y claro su carga por el volumen, se acrecentará.

No es la posición de la cerveza artesanal agrupada a Acermex de Alejo Magallanes y tampoco de la Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas (Airabac) que dirige José Heraclio de Lucas González, que da cabida a grandes empresas y distribuidores de vinos y licores.

También están a favor la Cámara Nacional del Tequila (CNIT) a cargo de Rodolfo González, el Consejo Regulador del Mezcal que preside Hipócrates Nolasco, el Consejo Mexicano Vitivinícola de Hans Backhoff, ANDIVYL de Rafael Hernández y los abarroteros mayoristas (ANAM) de Iñaki Landaburu.

Ayer 7 de octubre, los tequileros estuvieron en el Senado para apoyar la nueva propuesta, la cual por cierto ya se entregó a Arturo Herrera de SHCP.

Por unidad hoy una cerveza que vale sin impuestos 7.84 pesos, paga 2.08 pesos de IEPS. Ese componente se elevará, explica De Lucas González otros 16 centavos con la nueva fórmula, o sea 1.6 por ciento. La industria ya platicó con Modelo y Heineken en una reunión en Coparmex de Gustavo de Hoyos. Se entiende su posición, pero el mecanismo beneficiará a la industria, al fisco y al país. De hecho en el mundo el ad valorem está en desuso. Como quiera, veremos en que termina este diferendo.

Oficializa Prisa y su 50% alto costo

Ayer Grupo Prisa que dirige Manuel Mirat oficializó la resolución que emitió un árbitro emergente de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París en donde se ordena a Corporativo Coral de Miguel Alemán, Carlos Cabal y Alejandro del Valle a ceñir su conducta a lo pactado en el contrato de accionistas de Radiópolis. Además como le adelanté, se le fijó el pago de 40,000 dólares por gastos en 10 días. Queda claro que esta sociedad no va a funcionar. Coral pretende comprar el 50% a Prisa, aunque obvio de acceder los españoles, el costo no será ninguna ganga, máxime el reciente deterioro a la imagen de Radiópolis. Los abogados de Prisa en este asunto son Jesús Guerra y Pablo Mijares, mientras que Coral contrató a Luis Cervantes. Lío cuesta arriba.

Nissan, GM y VW pierden y ganan Toyota y KIA

Como parte del declive del consumo interno, la venta de autos no levanta. Hasta septiembre la caída es del 30.5%, y los subcompactos, normalmente segmento muy dinámico, muestran el peor retroceso con 37.5 por ciento. Además de las siete grandes armadoras, que son el 70% del mercado, no a todas les ha ido bien. Nissan de José Román tiene una participación del 20.6% cuando en 2018 estaba en 21.9%, GM de Francisco Garza está en 16.0%, medio punto menos con relación a hace dos años y VW de Steffen Reiche en 10.3% vs 11%. Honda también ha perdido terreno al igual que FCA. De los ganadores Toyota que lleva Luis Lozano con 8.3% vs 7.6% y KIA de Horacio Chávez con 7.6 por ciento.