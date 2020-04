Conforme la curva de contagios se va aplanando y el número de contagios diarios comienzan a descender, algunos países han empezado a planear el relajamiento de algunas medidas de distanciamiento social con el objetivo de despertar a la actividad económica del coma inducido por la pandemia.

Los países mas adelantados en estos procesos son los que fueron afectados primero como China, Corea del Sur y Taiwan, pero otros países como Francia, España, Alemania, Dinamarca y Austria han comenzado también con planes para la reactivación gradual de algunas actividades no esenciales, como la reapertura de algunas escuelas, comercios y plantas industriales.

Las primeras semanas de la reactivación podrían ser críticas ya que un nuevo repunte en el número de contagios obligaría a nuevas y posiblemente más largas restricciones. De acuerdo con el Centro de Seguridad en Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, la decisión de relajar las reglas de distanciamiento social debe cumplir con cuatro criterios básicos. El primero es que el número de nuevos contagios diarios muestre una tendencia consistente a la baja durante por lo menos dos semanas.

El segundo es que debe haber suficientes camas de hospital para los que las necesitan. El tercero es que debe de haber suficiente equipo de protección personal para los trabajadores del sector salud. El cuarto y más importante es que se debe contar con la capacidad para realizar pruebas a gran escala.

Este último punto se ha vuelto clave en los casos exitosos —hasta ahora— de reactivación en países como Corea del Sur y China. Aunque la recuperación económica es primordial, ésta no se puede dar mientras no haya una recuperación en el tema de salud. Para muchos expertos, la normalidad no regresará hasta que se cuente con una vacuna ampliamente disponible que evite el contagio masivo, lo cual podría demorar entre 12 y 18 meses.

Mientras tanto, los países que han regresado a la actividad entienden que la mejor manera de reiniciar actividades y evitar un nuevo brote es mediante la aplicación extensiva de pruebas y el rastreo de contactos. El objetivo de esta estrategia es permitir a la población sana, incluyendo a aquellos que se enfermaron y se recuperaron, volver a las actividades.

Asimismo, esta estrategia busca identificar a los enfermos para aislarlos y rastrear a los que tuvieron contacto con ellos para ponerlos en cuarentena y evitar más contagios. Desafortunadamente, la construcción e implementación de un sistema efectivo de pruebas masivas y rastreo toma tiempo, recursos, voluntad política y capacidad de ejecución. Estados Unidos, el país más rico del mundo, está realizando alrededor de 150,000 pruebas diarias, un incremento importante con respecto a las semanas anteriores.

De acuerdo con diversos estudios, la capacidad debería subir por lo menos a 500,000 pruebas por día para tener un sistema eficaz. No resulta sorprendente que el zar del Covid-19 en EU, Anthony Fauci, haya declarado que las restricciones de distanciamiento social se deben de levantar gradualmente. Esta reapertura gradual es la que probablemente nos llevará a una recuperación económica en Estados Unidos en forma de U y no de V.

