La Comisión Antimonopolios, está al borde de la inoperancia.

Se trata del ente que vigila y supervisa la eficiencia y competencia en los mercados.

Es para decirlo más gráficamente, el responsable de que las empresas no abusen de su poder de mercado, en contra de los consumidores. Es el que busca impedir prácticas monopólicas y anticompetitivas.

Bueno, pues la mala noticia, es que éste órgano autónomo, está muy cerca de la inoperancia por falta de quórum en el cuerpo colegiado que lo rige.

La junta de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que debiera estar integrada por siete comisionados, hoy opera con 4.Y la actual comisionada presidenta, Brenda Hernández, saldrá de la institución el último día del mes de febrero del 2025.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que tiene tres listas de candidatos calificados, para hacerlo, simple y sencillamente no los ha nombrado.

Y eso debilita a la institución porque no puede utilizar todas las facultades que tiene por ley.

Cofece opera con el mínimo de comisionados y ya comenzó a suspender procesos por falta de quórum en el Pleno, su máximo órgano de gobierno.Ayer suspendió el plazo para determinar si existen o no condiciones de competencia en el sistema de pagos con tarjeta cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación.

La decisión de Cofece se finca en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Esta establece que se requiere el voto afirmativo de al menos cinco comisionados para resolver procedimientos para determinar la existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales.

Esta suspensión no es la primera. De hecho se suma a otras dos decretadas por el Pleno el pasado mes de noviembre.

Interrumpió el desahogo del procedimiento legal para la emisión de los lineamientos para el uso de medios electrónicos durante la investigación, la secuela del procedimiento, la verificación y los incidentes tramitados ante la Cofece y de los lineamientos para la emisión de opiniones o resoluciones en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y análogos, por medios electrónicos.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que le corresponde al Presidente de la República proponer al Senado de la República a las personas que ocuparán las vacantes del Pleno de la Cofece.

El Jefe del Ejecutivo debe seleccionar de las tres listas que el comité de evaluación, conformado por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le remitió en noviembre de 2020, así como en marzo y noviembre de 2021.

Los aspirantes a ocupar las plazas son expertos en competencia económica que aprobaron un examen de conocimientos técnicos y pasaron un riguroso proceso de evaluación.

Ante la omisión del titular del Ejecutivo, la Cofece presentó, en diciembre de 2021, una controversia constitucional a fin de hacer cumplir la Constitución, ya que concluir con la selección de comisionados, es una condición esencial para ejercer todas sus facultades.

Tales nombramientos son necesarios para que la Cofece esté en posibilidad de desahogar estos y otros casos relevantes en beneficio de la eficiencia de los mercados y, sobre todo, para el bienestar de los consumidores.

Con cuatro comisionados la Cofece podría resolver si procede o no la venta de Banamex por parte de Citi. Pero no podrá resolver si la venta se realiza en marzo del 2025 o posteriormente, si para entonces sigue sin contar con los nombramientos que no se han hecho hasta hoy.

La salida de la comisionada presidenta provocaría que la junta solo estuviera integrada por tres comisionados.

La inoperancia de Cofece es muy peligrosa, no sólo porque va en detrimento de los consumidores finales, sino porque representa un órgano autónomo previsto en el T-MEC como parte de las leyes e instituciones necesarias para evitar que los agentes económicos realicen prácticas anticompetitivas.

marcomaresg@gmail.com