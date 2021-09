La confrontación del presidente Luis Lacalle con el cubano Diaz Canel marcó la reunión de la Celac, como en Chile el “¿por qué no te callas?” del rey Juan Carlos a Chávez marcó la de 2007 en Santiago de Chile.

Sólo los ingenuos que creen que de estas reuniones salen grandes acuerdos dicen que fue un fracaso. Igual erran quienes, por grillas sucesorias, creen que Ebrard influyó en el Presidente pare celebrarla.

Quizá, al proclamar “izquierdismo” el Presidente sólo apaciguar a sus radicales de Palacio, o se posiciona antes de que Biden salga de su actual predicamento. Ojalá y no crea, como alguno suyos, que México está en posición de fuerza para negociar.

Migración: la propuesta que nadie escuchó

Innegable que la migración de centroamericana y haitianos representa un reto que, a juzgar por los hechos, el Gobierno de México enfrenta con ambigüedad riesgosa, porque ni la contiene ni la tolera totalmente.

Atrapado en la limitada propuesta de llevar los programas sociales mexicanos a Centroamérica, no escucharon la propuesta de la secretaria ejecutiva de la Cepal Alicia Bárcenas para en serio contener a los migrantes en sus países de origen.

Es un programa con 15 programas que necesitan 45 mil millones de pesos, repartidos en cinco años, programas sin sesgos ideológicos, pero sólo México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina juntarían el dinero. La chiquillería vota, pero no tiene dinero.

Baborigame, los olvidados de la sierra

El título es del reportero Carlos Omar Barranco quien cuenta como en Baborigame, Chihuahua, en Guadalupe y Calvo, en el “triángulo dorado” de la droga es tierra sin ley para las bandas criminales que trasiegan estupefacientes.

Han despojado de sus tierras a las comunidades indígenas, las cuales han sido desplazadas y no pueden regresar por temor a ser asesinados, vejadas sus mujeres o quemadas sus casas.

El cura Gabriel Parga cuenta al reportero: “nos fuimos a visitar las casas, todos cuentan estar amenazados, están cercados. Más de 200 han sido desplazados. y muchos han huido”. El México real, tan olvidado y lejano de la retórica política.

NOTAS EN REMOLINO

Curiosas las palabras presidenciales al clausurar la reunión de la Celac. “Buen camino”, dijo el Presidente López Obrador a los asistentes. Curioso, pues desde hace siglos es el saludo tradicional de quienes recorren el Camino de Santiago a Compostela… En Oaxaca el Hospital de la Niñez se entregó al INSABI., cuyos radioactivos funcionarios ya crearon un problema de despidos, desatención y desabasto de medicamentos. Caramba, hasta parece que siguen un manual… Arriesgado jugar la carga de China al vincular, según el mensaje del Presidente Xi Jingping habrá cumbre Celac-China… Eso de que no es momento de futurismo de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sonó como aquel clásico de hace 16 años: “a mi que me den por muerto” … En estos tiempos de superioridad moral valen las palabras de San Agustín: “La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”.