Los acontecimientos de las últimas dos semanas parecen sugerir que el mercado aéreo mexicano sufrirá una enorme transformación en el 2021. ¿Hacia dónde vamos? No es fácil saberlo, pero pareciera que el actual gobierno no está muy convencido de apoyar la permanencia de Interjet sin que exista la liquidación total en efectivo de sus adeudos, lo cual no se ve muy plausible.

Al mismo tiempo, un boletín conjunto de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes anunció que los titulares de ambas dependencias se reunieron con algunos dirigentes sindicales para manifestar la voluntad del gobierno en apoyar el reinicio de Mexicana... apoyo más bien moral porque no habrá dinero, pero algo es algo.

Luego de la reunión entre el Gobierno Federal y representantes del Grupo Mexicana de Aviación, los intermediarios explicaron que el gobierno no rescatará a la Compañía, pero analizará todos los aspectos para resolver de fondo la problemática de los trabajadores.

Asimismo, señalaron que, durante la reunión, dieron a conocer la situación laboral que guarda el problema de Mexicana y Aerovías Caribe, las pláticas que se han dado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) además de señalar todos los activos, bienes inmuebles y unidades de negocio en operación de Mexicana, entre los cuales destaca el taller de mantenimiento MRO y el Centro de Adiestramiento (CAT), entre otros.

También explicaron las posibles soluciones al conflicto, entre las cuales podría estar la venta de los activos para cubrir los adeudos con los empleados o la creación de una Cooperativa.

De esta última opción, desde septiembre se habían realizado mesas de trabajo entre los extrabajadores jubilados y representantes sindicales, en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) para conocer sobre este modelo de negocio, antecedentes y su proceder en el país. Sin embargo, a la fecha, no hay acuerdos.

¿Qué tan factible es esto? La verdad es que existe escepticismo entre los trabajadores porque se trata de empezar de cero y buscar a un inversionista en un momento en que el sector transporte aéreo está en uno de los peores momentos de su historia. Sin embargo, nada está escrito.

Miguel Angel Yúdico, del SNTASS, considera que, de concretarse el plan para crear una “nueva” Mexicana de Aviación, ésta tendría todo el know how para ocupar el lugar que está dejando la aerolínea Interjet ante los problemas financieros que enfrenta.

Imposible no hacer el nexo entre la situación difícil de Interjet y la posibilidad revivida de hacer volar a Mexicana. El hueco que está dejando la primera sería retomado por Mexicana, como ocurrió en su momento con el cese de operaciones de la Primera Línea Aérea de Latinoamérica.

Lo de menos, desde luego, es encontrar flota disponible. Existe a raudales en este momento en que las aerolínea del mundo luchan por devolver aviones. Tripulantes los hay también, aunque muchos de ellos ya están trabajando en otros lugares y en cuanto a los servicios de adiestramiento y mantenimiento, tienen en casa un MRO de alta calidad y un Centro de Adiestramiento de los mejores en Latinoamérica. ¿Se podrá? Ojalá que sí, y ojalá que esto no implique, a fortiori, la muerte de Interjet, sino que ambas logren salir adelante, juntas o separadas. Feliz Navidad para todXXXs.

raviles0829@gmail.com