El yen cae tras la dimisión del primer ministro japonés

El yen caía con fuerza este lunes tras la dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, mientras que el dólar se mantenía en una posición inestable después de que el débil informe del viernes sobre el empleo en Estados Unidos cimentara las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal este mes.

La atención de los mercados también se centrará en el voto de confianza del primer ministro francés, François Bayrou, que se espera que pierda, sumiendo a la segunda mayor economía de la eurozona en una crisis política.

En Japón, Ishiba anunció el domingo su dimisión, abriendo un periodo potencialmente prolongado de incertidumbre política en un momento delicado para la cuarta economía mundial.

En respuesta, el yen se desplomaba en los mercados asiáticos y caía un 0.5% frente al dólar, situándose en 148.16, tras haber recortado algunas pérdidas durante la sesión.

La divisa japonesa también descendía a su nivel más bajo en más de un año frente al euro y la libra esterlina a 173.91 y 200.33, respectivamente.

Los inversores se centran en la posibilidad de que Ishiba sea sustituido por un defensor de una política fiscal y monetaria más laxa, como la veterana del Partido Liberal Democrático (PLD) Sanae Takaichi, que ha criticado las subidas de tipos de interés del Banco de Japón. Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC, dijo que "la probabilidad de una subida adicional de los tipos en septiembre nunca se consideró alta, y es probable que el mes de septiembre sea un compás de espera".

"A partir de octubre, sin embargo, los resultados dependerán en parte del próximo primer ministro, por lo que la situación ".

Las bolsas japonesas subían, mientras que los bonos del Estado (JGB) se mantenían estables, aunque los rendimientos de los JGB de plazos superlargos rondaron máximos históricos. En otros mercados, el dólar australiano subía un 0.14% a 0.6564 dólares, mientras que el dólar neozelandés ganaba un 0.15% a 0.5901 dólares.