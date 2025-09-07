Primer ministro de Japón renuncia tras serie de fracasos

Tokio. Tras menos de un año en el poder, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dimitió el domingo, dando paso a un periodo potencialmente largo de incertidumbre política en un momento de inestabilidad para la cuarta mayor economía del mundo.

Presionado por las debacles electorales que sufrió su partido en las legislativas durante su mandato, en las que perdió la mayoría en ambas cámaras, Ishiba dio instrucciones a su Partido Liberal Democrático (PLD) -que ha gobernado Japón durante casi todo el periodo de posguerra- para que celebre una carrera por el liderazgo, y añadió que continuaría en sus funciones hasta que se eligiera a su sucesor.

La veterana del PLD Sanae Takaichi y Shinjiro Koizum, ministro de Agricultura, se perfilan como candidatos.