Wall Street retrocede desde máximos tras reporte de nóminas menor a lo esperado en EU

Los tres principales índices de Wall Street descienden la mañana del viernes, luego de haber alcanzado brevemente nuevos máximos récord. Los datos laborales más débiles de lo esperado impulsan las apuestas de recortes de tasas de interés, pero empiezan a generar cautela.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.58% a 45,354.72 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.50% a 6,469.70 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico retrocede 0.29% a 21,644.93.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron sólo en 22,000 puestos de laborales en agosto, muy por debajo de los 75,000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3% desde 4.2% en julio, mostrando debilidad en el empleo.

Los datos laborales publicados a lo largo de la semana han resultado inferiores a los previstos, por lo que los operadores comienzan a descontar recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal más allá de este mes, pero una postura de cautela se incorpora a los mercados.

Este informe de nómina fue el primero desde que el presidente estadounidense Donald Trump despidió a la excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Erika McEntarfer, tras un débil informe en julio con drásticas reducciones en los totales de los meses anteriores.

"El mercado laboral no se está derrumbando, pero la Fed tiene luz verde para recortar la tasa. Mantener un optimismo cauteloso, vigilar las revisiones y estar listos para ajustar la estrategia será determinante", destacó la gestora global de activos Janus Henderson en un reporte.