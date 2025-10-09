Wall Street retrocede levemente; espera comentarios de funcionarios de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street caen moderadamente la mañana de este jueves. El mercado se mueve poco en una sesión en la que se esperan comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, entre ellos su presidente, Jerome Powell, en una conferencia.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.36% en 46,435.68 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cede 0.23% a 6,738.15 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.27% a 22,981.23.

Los inversionistas esperan que los comentarios de algunos funcionarios de la Fed hoy puedan dar señales sobre sus próximas decisiones. Los participantes negocian sin referencias oficiales clave, en el noveno día del cierre de las actividades del gobierno estadounidense.

En la información corporativa, hoy las acciones de la aerolínea Delta (+4.50%) destacan con una fuerte subida. La compañía informó resultados trimestrales por encima de los esperados y sus proyecciones para el próximo trimestre fueron mejores que las del consenso.

Otra acción que avanza con fuerza es la de PepsiCo (+2.79%). Los títulos de la compañía de bebidas y alimentos suben después de que informó que superó las expectativas de ingresos y utilidades del trimestre, gracias a la fortaleza de marcas como Mountain Dew.