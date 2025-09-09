Wall Street opera estable tras una jornada de máximos

Los tres principales índices de Wall Street muestran pocos cambios la mañana del martes. Los promedios se mantienen prácticamente estables, después de una sesión con máximos y con los inversionistas atentos a las expectativas de recortes de tasa de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.32% a 45,659.91 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.02% a 6,496.56 puntos. El Nasdaq tecnológico cede 0.06% a 21,784.91 puntos.

Una revisión a datos de nóminas mostró que la economía de Estados Unidos habría creado 911,000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado, sugiriendo que el empleo estaba estancado antes de los aranceles del Donald Trump.

Los indicadores más recientes del mercado laboral mostraron debilidad. La herramienta Fed Watch, que sigue los futuros de tasa de interés, descuenta una probabilidad de 91.8% de un recorte de 25 puntos base a la tasa clave de la Reserva Federal este mes.

Con un recorte casi descontado la próxima semana, los inversionistas intentan estimar qué sucederá con el precio del dinero en próximos meses. Para ese objetivo serán relevantes los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana y el jueves.

Mientras tanto, en los valores individuales, las acciones del gigante Apple (-0.77%) bajan con los inversionistas a la espera de noticias sobre su evento anual de lanzamientos, en su sede de Cupertino. Se espera que la compañía presente el nuevo iPhone 17.

Otra acción de la que se esperan movimientos es Oracle (-0.48%), que informará hoy tras el cierre sus resultados del trimestre. El consenso de analistas y la guía de mercado apuntan a un crecimiento importante en los ingresos y en las ganancias por acción.