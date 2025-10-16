Wall Street cierra con pérdidas; las acciones de bancos arrastran al mercado

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este jueves. El mercado dio la vuelta después de una apertura positiva y perdió presionado por los descensos registrados en las acciones de grandes bancos, pese a sus reportes positivos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.65% a 45,952.24 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.63% a 6,629.07 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico descendió 0.47% a 22,562.54.

Los bancos registraron fuertes pérdidas y presionaron al mercado este jueves afectados por el desplome de Zions Bancorporation (-13.14%), que reveló una pérdida inesperada en dos préstamos en su división de California, que generaron nerviosismo en los inversionistas.

La noticia generó inquietud por la tensión crediticia, en momentos que los bancos navegan la incertidumbre económica. Otros bancos como Citi (-3.53%) JP Morgan (-2.34%) y Wells Fargo (-2.85%) registraron pérdidas, poniendo fina a la euforia tras sus reportes trimestrales.

El desplome en las acciones del banco regional Western Alliance (-10.81%) también fue factor para las inquietudes del mercado en torno a los bancos, luego de que la empresa anunció que había iniciado un proceso por fraude contra uno de sus prestatarios.

Sólo uno de los 11 principales sectores del S&P terminó con ganancias, el de tecnología de la información. Las acciones del sector financiero encabezaron las pérdidas, con un descenso de 2.75%. Al interior del Dow Jones, las acciones de Visa (-2.98%) encabezaron las bajas.