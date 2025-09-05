Wall Street cae tras tocar máximos por cautela sobre la economía de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los promedios cayeron tras tocar máximos más temprano, en un mercado que recibió un reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos por debajo de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.48% a 45,400.86 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.32% a 6,481.50 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico, 0.03% a 21,700.39 puntos.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron sólo en 22,000 puestos laborales en agosto, muy por debajo de los 75,000 empleos previstos por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3% desde 4.2% en julio, señales de debilidad del empleo.

A lo largo de esta semana se conocieron cifras de empleo decepcionantes, que respaldaron la apuesta de recortes a la tasa más allá de este mes. De acuerdo con la herramienta Fed Watch, los operadores ven 70% probable que para octubre sea 50 puntos básicos menor.

Más temprano los índices marcaron nuevos máximos, antes de caer en medio de la cautela por las perspectivas sobre la economía estadounidense. A pesar de esto, los analistas afirman que los datos no fueron catastróficos y el mercado aún tiene espacio para subir más.

"El mercado laboral no se está derrumbando, pero la Fed ahora tiene luz verde para recortar tasas. Mantener un optimismo cauteloso, vigilar revisiones y estar listos para ajustar según el panorama será determinante", destacó la gestora de activos Janus Henderson.

En el acumulado semanal, los índices registraron desempeños mixtos. El Dow Jones perdió 0.32%, mientras que el S&P 500 subió 0.33% y el Nasdaq ganó 1.14%. En lo que va del año, los índices neoyorquinos avanzan 6.71%, 10.20% y 12.37%, respectivamente.