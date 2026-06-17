Wall Street, a la baja tras reunión del FOMC

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con una caída de más de 1% ya que los operadores apostaron a que el próximo movimiento del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal sería un alza de tasas después de que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, destacara la necesidad de controlar la inflación y otros responsables políticos proyectaran un aumento de los tasas de interés a finales de este año.

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambio, como se esperaba, pero las nuevas proyecciones trimestrales mostraron que nueve funcionarios del banco central prevén al menos un alza de tasas para finales del 2026 para combatir la inflación.

El Nasdaq Composite, de fuerte contenido tecnológico cayó 1.34% a 26,021.7 puntos; el S&P 500 perdió 1.21% a 7,420.1 unidades y el promedio industrial Dow Jones descendió 0.98% a 51,492.6 enteros.

En su primera reunión como presidente de la Reserva Federal, Warsh declaró a los periodistas que el banco central cumpliría con la estabilidad de precios. Rompiendo con las prácticas anteriores de los presidentes de la Fed, Warsh no presentó una proyección de la trayectoria de las tasas de interés como parte de la reunión trimestral.

Tras la reunión, los futuros de tasas a corto plazo en Estados Unidos reflejaban una mayor probabilidad de que suba la tasa en septiembre.

Peso rompe racha ganadora

Por su parte, el peso mexicano se depreció. La divisa local perdió terreno en un mercado que reaccionó al ajuste al alza en las expectativas de inflación de la Fed.

El tipo de cambio terminó en 17.3345 unidades por dólar, que frente al cierre de 17.2171 unidades del martes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una pérdida de 11.74 centavos o 0.68 por ciento.

“El peso fue afectado por la reconfiguración de las expectativas de política monetaria de la Fed”, dijo el equipo de analistas de Monex Casa de Bolsa, en un reporte.

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