Wall Street avanza moderadamente; acciones de Apple suben con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este lunes. Tras una apertura indecisa y con una agenda sin datos relevantes por publicarse este día, los promedios rondan sus zonas de máximos, pendientes de los comentarios de funcionarios de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, gana 0.04% a 46,334.60 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.13% a 6,673.29 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.25% a 22,688.60.

Los inversionistas esperan los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) que podrían aclarar el futuro de las tasas de interés, después de un recorte de 25 puntos base que podría ser el inicio de un ciclo de ajustes, pero dependiente de los indicadores.

Por otra parte, los operadores estudian el escenario migratorio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que pedirá a las empresas que paguen 100,000 dólares al año por visas de trabajo H-1B, añadiendo preocupación al mercado.

Las mayores tecnológicas, que estarían entre las más afectadas si se aplica esta medida, como Nvidia (-0.35%) o Amazon.com (-1.05%), caen. Pero la excepción es Apple (+4.22%), con un salto en sus títulos tras recibir una mejora en el precio objetivo de Web Bush.