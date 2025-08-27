Wall Street avanza levemente; espera reporte trimestral de Nvidia

Los tres principales índices de Wall Street operan con avances la mañana de este miércoles. Tras una apertura mixta, los promedios se colocan en terreno positivo, mientras el mercado se alista para conocer más tarde los resultados trimestrales del gigante Nvidia.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.22% a 45,519.52 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.16% a 6,476.44 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.09% a 21,563.91 puntos.

Las acciones del gigante de la inteligencia artificial Nvidia (+0.18%) suben ligeramente a la espera de conocer sus cifras trimestrales luego del cierre. Los analistas los consideran como el termómetro sobre la rentabilidad de los gigantescas gastos de capital en IA.

Nvidia destacó en la recuperación del mercado desde los mínimos de abril. En julio superó el hito de 4 billones de dólares en capitalización de mercado y se convirtió en la mayor empresa del mundo. Su reporte será importante para el comportamiento del mercado.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, liderados por Energía y bienes raíces. En las pérdidas, lideran Materiales y Servicios públicos. Dentro del Dow Jones, la tecnológica Salesforce (+1.99%) e IBM (+1.35%) encabezan los avances.