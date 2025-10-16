Wall Street avanza por impulso de bancos y tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este jueves. Los promedios accionarios suben impulsados por los sólidos resultados trimestrales de los bancos, en el inicio de la temporada de reportes, y apoyados por el impulso de las tecnológicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.25% a 46,368.94 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.40% en 6,698.06 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.76% a 22,841.45 puntos.

Los principales bancos estadounidenses publicaron el martes y el miércoles sólidos resultados trimestrales que han animado a los inversionistas. Por otra parte, las empresas tecnológicas se ven impulsadas por expectativas de recortes de tasas y un anuncio de TSMC.

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips, proyectó un ascenso de 30.3% en la facturación entre julio y septiembre, en un anuncio que forma parte de su presentación de resultados. Las acciones de empresas como Nvidia (+1.26%) y Broadcom (+1.68%) suben.

La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 operan con ganancias, liderados por el de bienes raíces. Las caídas son encabezadas por las acciones de materiales. Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores avanzan, liderados por Salesforce (+4.24%).